Σύνταγμα: οι Πακιστανοί ζητούν “συγγνώμη“ και… ακύρωση των προστίμων

Τι αναφέρουν σε επιστολή τους, μετά από τον σάλο που έχει ξεσπάσει επί ημέρες, για την μη τήρηση των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού, κατά την αλλαγή του χρόνου.

Εξηγήσεις για την κοσμοσυρροή ατόμων πακιστανικής καταγωγής στην πλατεία Συντάγματος κατά την αλλαγή του χρόνου, δίνει ο Πακιστανικός Σύλλογος Ελλάδας – Πακιστάν με επιστολή του υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο

Στην επιστολή, που υπογράφει ο πρόεδρος του συλλόγου Syed Mohammad Jamil, η συγκέντρωση χαρακτηρίζεται «αυθόρμητη και όχι οργανωμένη», καθώς δεν ήταν σε γνώση τους ότι οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων δεν θα πραγματοποιούντο στην πλατεία Συντάγματος, όπως κάθε χρόνο.

Αναλυτικά η επιστολή

«Ως Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ελλάδας- Πακιστάν θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι η συγκέντρωση Πακιστανών υπηκόων την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα ήταν αυθόρμητη και όχι οργανωμένη. Δεν ήταν σε γνώση μας ότι οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων δεν θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Συντάγματος όπως κάθε χρόνο.

Τα μέλη μας μόλις ενημερώθηκαν από τις Αστυνομικές αρχές αποχώρησαν αμέσως ειρηνικά. Θα θέλαμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να δείξει επιείκεια στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, για ακύρωσή τους.

Ως Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ελλάδα- Πακιστάν θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ενεργούμε σύμφωνα με τους νόμους και τις αρχές του Ελληνικού Κράτους. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Να είστε καλά».

Συνολικά έχουν επιβληθεί περίπου 60 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας κατά την εν λόγω συνάθροιση. Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανέφεραν ότι τα πρόστιμα δεν πρόκειται να ακυρωθούν, όπως ζητούν οι παραβάτες

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να επικρατεί το αδιαχώρητο στο σημείο, καθώς εκατοντάδες κόσμου συγκεντρώθηκε για να μετρήσει αντίστροφα για την υποδοχή του 2022.

Το πρωί της Δευτέρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε ως απαράδεκτες τις εικόνες και είπε μάλιστα πως κάλεσε ο ίδιος στην Αστυνομία, αποκαλύπτοντας και ποια απάντηση του δόθηκε

