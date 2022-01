Αθλητικά

Ο Ρούμπεν Σεμέδο συνελήφθη μετά από καταγγελία

Χειροπέδες στον παίκτη του Ολυμπιακού πέρασαν οι αστυνομικοί, μετά από καταγγελία σε βάρος του.

Συνελήφθη ο Ρούμπεν Σεμέδο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του enikos.gr, συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 28χρονης συντρόφου του, που υποστήριξε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες , το βράδυ της Δευτέρας, η 28χρονη γυναίκα από την Πορτογαλία τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και είπε ότι ο Σεμέδο την ξυλοκόπησε, έπειτα από καβγά που προηγήθηκε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 28χρονη υποστήριξε πως την χτύπησε στην κλείδα, της προκάλεσε αμυχές, ενώ την κλείδωσε έξω από το σπίτι όπου διαμένουν στη Γλυφάδα και δεν την άφηνε να μπει μέσα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αστυνομικοί, οι οποίοι πράγματι βρήκαν τη γυναίκα έξω από το σπίτι. Την οδήγησαν στο ΑΤ Αλίμου και συγκεκριμένα στην υπηρεσία Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου η 28χρονη προχώρησε σε σχετική καταγγελία.

Με βάση την καταγγελία ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σημείωνεται πως το καλοκαίρι ο Σεμέδο είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για βιασμό.

