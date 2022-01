Κοινωνία

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Συγκίνηση στο ύστατο χαίρε (εικόνες)

Εψάλη η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά. Πλήθος κόσμου έξω από την εκκλησία. Η ταφή του θα γίνει στη Μυρτιά Τριχωνίδας.

Εψάλη σήμερα το μεσημέρι στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, στο Μεσολόγγι, η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κυρού Κοσμά.

Στην εξόδιο ακολουθία, κατά τη διάρκεια της οποίας τηρήθηκαν οι διατάξεις για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, χοροστάτησε ο μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεος, συγχοροστατούντων των μητροπολιτών, Πειραιώς, Σεραφείμ και Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικολάου.

Επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, επίσκοπος Ωρεών, Φιλόθεος, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης και ο δήμαρχος της ιερής πόλης Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος. Επίσης, μίλησε ο πρωτοσύγκελος της μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, αρχιμανδρίτης, Επιφάνιος Καραγεώργος.

Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν επίσης μητροπολίτες, βουλευτές και δήμαρχοι της Αιτωλοακαρνανίας, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, κληρικοί κ.α. Έξω από τον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές, ενώ παρευρίσκονταν πιστοί που ήθελαν να πουν το τελευταίο αντίο στον μακαριστό μητροπολίτη.

Η ταφή του μακαριστού μητροπολίτη, κυρού Κοσμά, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν δικής του επιθυμίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στην ιερά μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, Μυρτιάς Τριχωνίδας.

