Πέθανε ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος.

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης (4-01) ο θρύλος της Παναχαϊκής, Ανδρέας Μιχαλόπουλος, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» σε ηλικία 73 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε «σημαία» της Παναχαϊκής, όπου αγωνίστηκε από το 1966 έως το 1979, ενώ φόρεσε ακόμη και τις φανέλες των Πανιωνίου Πατρών, ΑΠΣ Πάτραι και της Αχαϊκής, όπου διετέλεσε και προπονητής.

Χρίστηκε μία φορά διεθνής με την Εθνική Ελλάδας στις 21/02/1973 σε αγώνα με την Ισπανία για τους προκριματικούς του Μουντιάλ. Ως προπονητής εργάστηκε σε πολλές ομάδες, όπως η Παναχαϊκή, ο Πανιώνιος, η ΑΕΛ, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ το 2000-2002 πέρασε και από την Εθνική Κ21.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Παναχαϊκή αποχαιρέτησε τον Ανδρέα Μιχαλόπουλο: «Η οικογένεια της Παναχαϊκής αποχαιρετά μία εξέχουσα προσωπικότητα. Έναν άνθρωπο που σύνδεσε το όνομα του με τις μεγαλύτερες στιγμές της ομάδας και συνέβαλε τα μέγιστα μαζί με τα άλλα ιερά τέρατα στη γιγάντωση του ονόματος της Παναχαϊκής.

Ο σπουδαίος Ανδρέας Μιχαλόπουλος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τρίτης (4/1) σε ηλικία 73 ετών αφήνοντας πίσω του τεράστια παρακαταθήκη που θα μείνει και θα μας συντροφεύει για πάντα.

Ένας φοβερός ποδοσφαιριστής για την εποχή του που τοποθέτησε με χρυσά γράμματα το όνομα του στους ήρωες της "κοκκινόμαυρης" ιστορίας. Ήταν μέλος της ομάδας που βγήκε στην Ευρώπη αλλά και εκείνων των ομάδων που θάμπωναν όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα.

Οι τραυματισμοί που είχε τον επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό και αφού έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα ακολούθησε την προπονητική. Πέρασε από τους πάγκους αρκετών ομάδων και φυσικά της Παναχαϊκής και πρόσφερε στην ομάδα για πολλά χρόνια ακόμα και σε επίπεδο ακαδημιών όπου διετέλεσε προπονητής πριν μερικά χρόνια.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ανδρέα Μιχαλόπουλου. Κουράγιο και δύναμη αυτές τις δύσκολες ώρες. Η Παναχαϊκή θα τιμήσει έναν εκ των κορυφαίων ανθρώπων της όπως του αρμόζει. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτή την εμβληματική προσωπικότητα.

Καλό ταξίδι...»

Συλλυπητήρια της ΕΠΟ στην οικογένεια του Ανδρέα Μιχόπουλου

Ο αναπληρωτής πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εξέφρασαν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού Ανδρέα Μιχαλόπουλου, ο οποίος έφυγε απόψε (4/1) από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΠΟ, «ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων από τον Οκτώβριο του 2000 έως τον Μάιο του 2002, την οποία οδήγησε στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2002 επί ελβετικού εδάφους, ενώ ως ποδοσφαιριστής ήταν διεθνής με την Εθνική Ανδρών και την Εθνική Ελπίδων. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

