Η Σάκκαρη αποκλείστηκε από το Adelaide International

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε από την Σέλμπι Ρότζερς και δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης.



Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Σέλμπι Ρότζερς με 2-1 (6-7(5), 6-2, 4-6) και δεν μπόρεσε να προκριθεί στα προημιτελικά του Adelaide International 1 στην Αυστραλία.

Η Αμερικανίδα νίκησε για δεύτερη φορά την Σάκκαρη και θα συνεχίσει στη διοργάνωση. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε πολύ καλά το πρώτο σετ ήταν σαφώς βελτιωμένη από την πρεμιέρα με την Ζίντανσεκ κι έκανε και μπρέικ πρώτη καθώς προηγήθηκε με 4-3, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει τη συγκέντρωσή της. Τα 15 αβίαστα λάθη της στοίχισαν κι έχασε το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ ήταν... σίφουνας και επικράτησε με μεγάλη άνεση 6-2 δείχνοντας ότι είναι ικανή να κάνει την ανατροπή.

Στο τρίτο σετ τα πολλά λάθη στοίχισαν στην Σάκκαρη η οποία αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

