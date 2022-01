Κοινωνία

Κολωνός: “Ορφανή” σφαίρα βρέθηκε σε εταιρεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μυστήριο με "ορφανό" βλήμα που εντοπίστηκε σε γραφεία. Τι λέει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ με «ορφανό» βλήμα που εντοπίστηκε σε γραφεία 5ου ορόφου σε κτίριο στον Κολωνό, που στεγάζεται εταιρεία παροχής λογισμικού.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανέφερε πως εντόπισε τη σφαίρα που είχε προέλθει από άγνωστο σημείο μετά την επιστροφή του από τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς. Η επιχείρηση ήταν κλειστή από την 1η έως τις 3 Ιανουαρίου με τους αστυνομικούς να αναζητούν το σημείο του πυροβολισμού αλλά και τον κάτοχο του όπλου από όπου προήλθε η σφαίρα.

Η σφαίρα- που μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ- διαπέρασε διαδοχικά δυο γυψοσανίδες και στην συνέχεια εξοστρακίστηκε στο ταβάνι για να καταλήξει το πάτωμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας ξυλοκόπησε τον άνδρα που παρενόχλησε την ανήλικη κόρη του (βίντεο)

Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός: ισοπαλία... σοκ στην Ριζούπολη

“Υγεία πάνω απ΄ όλα” σε νέα ώρα