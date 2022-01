Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: Νέα μέτρα για την ελάφρυνση των νοικοκυριών

Τις ανακοινώσεις θα κάνει ο Κ. Σκρέκας το πρωί της Παρασκευής. Τι θα αλλάξει στη στόχευση των μέτρων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, θα ανακοινώσει στις 10 το πρωί της Παρασκευής, τα νέα μέτρα στήριξης που αποφάσισε η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, λόγω των ανατιμήσεων που προκαλεί η διεθνής ενεργειακή κρίση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται η «Ναυτεμπορική», οι παρεμβάσεις που αποφασίστηκαν προβλέπουν για τα νοικοκυριά την παροχή επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος, όπως έγινε και το τελευταίο τετράμηνο του 2021.

Όμως αυτή τη φορά το μέτρο θα εφαρμοσθεί στοχευμένα. Βασικό κριτήριο για τον προσδιορισμό των δικαιούχων της επιδότησης θα είναι αν το ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία.

Για τις επιχειρήσεις σε πρώτο στάδιο η ελάφρυνση θα καλύψει όλες τις κατηγορίες (χαμηλή, μέση και υψηλή τάση) και θα έχει τη μορφή επιδότησης ποσοστού της κατανάλωσης.

Το ποσό της ενίσχυσης θα αναπροσαρμόζεται σε μηνιαία βάση, βάσει της χονδρεμπορικής τιμής. Σημειώνεται ότι από τις αρχές του 2022 θα τεθεί σε εφαρμογή ο μηχανισμός αυτόματου υπολογισμού της επιδότησης.