“Flurona”: Πρώτος θάνατος στο Περού

Το υπουργείο Υγείας του Περού ανακοίνωσε τον πρώτο θάνατο στη χώρα εξαιτίας της «flurona».



Το υπουργείο Υγείας του Περού ανακοίνωσε χθες Πέμπτη τον πρώτο θάνατο στη χώρα εξαιτίας της «flurona», δηλαδή της ταυτόχρονης μόλυνσης από τον ιό της γρίπης και τον SARS-CoV-2, διευκρινίζοντας πως το θύμα ήταν 87 ετών, είχε υποκείμενα νοσήματα και δεν είχε εμβολιαστεί κατά της COVID-19.

Έχουν εντοπιστεί άλλες δύο περιπτώσεις, στην περιφέρεια Αμασόνας του βόρειου Περού, σύμφωνα με τον Σέσαρ Μουνάικο, ερευνητή στο Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών του υπουργείου.

Πρόκειται για ανήλικο και πρόσωπο 40 ετών πλήρως εμβολιασμένο κατά της COVID-19, σύμφωνα με τον κ. Μουνάικο. Ο επιστήμονας παρότρυνε τον πληθυσμό να εμβολιαστεί το συντομότερο τόσο κατά της COVID-19 όσο και κατά της γρίπης, διότι αυτό «μειώνει τον κίνδυνο θανάτου».

«Είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη διότι το τρέχον διάστημα έχουμε ξέσπασμα της γρίπης H3N2 στη ζούγκλα, στις (περιφέρειες) Λορέτο, Σαν Μαρτίν, Αμασόνας και Ουκαγιάλι», τόνισε.

Την Τρίτη, το Περού ανακοίνωσε ότι πλήττεται από τρίτο κύμα της πανδημίας, που αναμένεται να επιδεινώσει η έλευση της νέας, πιο μολυσματικής παραλλαγής Όμικρον του νέου κορονοϊού τον Δεκέμβριο. Έχουν επιβεβαιωθεί ήδη 309 κρούσματα της Όμικρον.

