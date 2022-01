Πολιτική

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Πέτσας: Μείωση των ηλικιακών ορίων

Και στους κάτω των 60 αναμένεται να γίνει υποχρεωτικό το εμβόλιο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού με ηλικιακά κριτήρια, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Η απόφαση να μπουν ηλικιακά κριτήρια στην υποχρεωτικότητα του εμβολίου απέδωσε και ενδεχομένως, αν χρειαστεί, θα χαμηλώσουν κι άλλο τα ηλικιακά όρια. Αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες. Όχι σε επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά σε ηλικιακές», τόνισε σχετικά.

Αναφερόμενος στο πρόστιμο των 100 ευρώ μηνιαίως για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, ξεκαθάρισε ότι θα εφαρμοστεί κανονικά μετά τις 16 Ιανουαρίου.

Ο κ. Πέτσας προανήγγειλε τη διεύρυνση των σημείων ελέγχων για τη διενέργεια PCR και rapid test προκειμένου να ελεγχθεί η διασπορά του κορονοϊού.

Για την πορεία της πανδημίας, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι «αν υπάρξει καθολική επικράτηση της Όμικρον, θα αντέξει και το σύστημα υγείας. Πρέπει όμως να λειτουργήσουμε γρήγορα ώστε να μη δώσουμε χώρο σε άλλες μεταλλάξεις που μπορεί να είναι πιο επικίνδυνες». Ο ίδιος πάντως εκτίμησε ότι αυτές τις ημέρες θα κορυφωθεί ο αριθμός των κρουσμάτων σημειώνοντας ότι «τα 50.000 νομίζω ότι είναι λίγα».

