Επίταξη γιατρών: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για την επίταξη των ιδιωτών γιατρών λόγω της έξαρσης της πανδημίας.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για την επίταξη των ιδιωτών γιατρών, για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προκύψει στο ΕΣΥ λόγω της πανδημίας.

Με το ΦΕΚ εξουσιοδοτείται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας για την επι?ταξη προσωπικω?ν υπηρεσιω?ν ιατρω?ν παθολο?γων, πνευμονολο?γων, αναισθησιολο?γων και γενικω?ν ιατρω?ν, για την αντιμετω?πιση της πανδημι?ας του κορονοι?ου?, η οποία ξεκινά την Τετάρτη από τη Μακεδονία.

Αναφέρεται ακόμα ότι εξουσιοδοτείται ο υπουργός Υγείας και η αναπληρώτρια υπουργός να προβούν σε επι?ταξη προσωπικω?ν υπηρεσιω?ν ιατρω?ν συμβεβλημε?νων με τον Εθνικο? Οργανισμο? Παροχη?ς Υπηρεσιω?ν Υγει?ας (ΕΟΠΥΥ), οι οποι?οι δεν ε?χουν επιταχθει? ε?ως ση?μερα, καθω?ς και ιδιωτω?ν ιατρω?ν μη συμβεβλημε?νων με τον ΕΟΠΥΥ με ε?δρα εντο?ς των Περιφερειω?ν Δυτικη?ς Μακεδονι?ας, Κεντρικη?ς Μακεδονι?ας και Ανατολικη?ς Μακεδονι?ας-Θρα?κης, ειδικοτη?των Πνευμονολογι?ας, Παθολογι?ας, Αναισθησιολογι?ας και Γενικη?ς Ιατρικη?ς.

