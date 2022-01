Τοπικά Νέα

Λάρισα: Ελεύθερος ο πρώην προϊστάμενος που κατηγορείται για βιασμό εκπαιδευτικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί ο δικηγόρος του, Αλ. Κούγιας, ζητά την απαλλαγή του πελάτη του από κάθε κατηγορία με βούλευμα.

Σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το γραφείο του Αλέξη Κούγια ο οποίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του πρώην Περιφερειακού Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, μετά από καταγγελία υφισταμένης του, αναφέρει ότι ο πελάτης του μετά την ανακριτική διαδικασία έμεινε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Παράλληλα αναφέρει κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης δεν βρέθηκε καμιά συνάδελφος της καταγγέλλουσας για να καταγγείλει ανάλογη πράξη παρά τα όσο είχε υποστηρίξει αρχικά ο δικηγόρος της.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου:

Σήμερα, κατόπιν εξονυχιστικής ανακριτικής διαδικασίας, την οποία διενήργησε η Τακτική Ανακριτής Λαρίσης κα Πεΐδου και διήρκησε 3 και πλέον ώρες, και με σύμφωνη γνώμη του κου Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Λαρίσης, έμεινε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγορεύσεως εξόδου από τη χώρα ο 62χρονος πρώην Περιφερειακός Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ο οποίος με καθυστέρηση 3 μηνών κατηγγέλθη ότι δήθεν βίασε υφισταμένη του στην παραλία του Αγιόκαμπου και σε απόσταση 50 χλμ από την πόλη της Λαρίσης, όπου κατά την καταγγέλλουσα είχαν μεταβεί για ένα συνηθισμένο περίπατο και, αφού αγόρασαν πρώτα αλκοολούχα ποτά, βρέθηκαν κατά την καταγγέλλουσα να συζητούν στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου, όπου και ο κατηγορούμενος δήθεν την βίασε.

Ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας κατά ευθεία παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας εντελώς παράνομα είχε διανείμει σε όλα τα ΜΜΕ μια μήνυση της φερομένης ως βιασθείσης, όπου περιεγράφετο μια εντελώς κατασκευασμένη και εκτός λογικής ιστορία και συγχρόνως διαβεβαίωνε τα ΜΜΕ ότι εκτός από την καταγγέλλουσα υπήρχαν και άλλα 17 θύματα γυναίκες συνάδελφοι του καταγγελλομένου που είχαν υποστεί αντίστοιχες συμπεριφορές από αυτόν.

Όμως κατά την διερεύνηση της υποθέσεως κατά την τακτική ανάκριση δεν ανερεύθη ούτε μια συνάδελφος του καταγγελλομένου που να περιγράψει αντίστοιχη παράνομη συμπεριφορά του, αλλά ακόμη και οι μάρτυρες κατηγορίας που η καταγγέλλουσα πρότεινε να εξεταστούν, τον περιέγραψαν σαν έναν ιδιαίτερα αξιοπρεπή επιστήμονα, ο οποίος σημειωτέον είναι κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων, ενός στην Ελλάδα και ενός στη Σκωτία, με πλούσιο συγγραφικό έργο και ευτυχισμένος σύζυγος επί 40 έτη και παππούς.

Ο κ. κατηγορούμενος προσδοκά μετά από αυτή την εξέλιξη την απαλλαγή του από κάθε κατηγορία δια βουλεύματος.

Στην ανάκριση παρέστη ο επικεφαλής του γραφείου μας κ. Αλέξιος Κούγιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Πέτσας: Μείωση των ηλικιακών ορίων

Κορονοϊός - Σέρρες: Γιαγιά 108 ετών εμβολιάστηκε γιατί... της έλειψαν οι φίλες της (εικόνες)

Εύβοια: Τον έλουσε με οινόπνευμα και του έβαλε φωτιά