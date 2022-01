Υγεία - Περιβάλλον

Πολάκης: η μάνα του στο νοσοκομείο και εκείνος “στα κάγκελα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξιφουλκεί για ακόμη μια φορά κατά του Θάνου Πλεύρη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την αντιμετώπιση, που υποστηρίζει, ότι είχε η μητέρα του στο νοσοκομείο.

Εναντίον του υπουργού υγείας, Θάνου Πλεύρη, καταφέρεται με ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Πολάκης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην ανάρτησή του, ότι η 83χρονη μητέρα του «δις εμβολιασμένη, με συμπτωματολογία κόβιντ και υποκείμενα νοσήματα, με αρνητικό ράπιντ είναι έξω από το ΤΕΠ του νοσοκομείου Ρεθύμνου και περιμένει μαζί με άλλους 30-35 ασθενείς να τη δει γιατρός και να κάνει ΤΕΣΤ PCR».

Όπως αναφέρει ο Παύλος Πολάκης, «μια απόφαση με την υπογραφή σου που λέει πως ΜΟΝΟ όσοι είναι για εισαγωγή θα κάνουν μοριακό τεστ στα νοσοκομείο».

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη

"ΑΚΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΛΕΥΡΗ!!! Αυτή τη στιγμή η μητέρα μου 83 χρόνων,δις εμβολιασμένη, με συμπτωματολογία κοβιντ και υποκείμενα νοσήματα ,με αρνητικό ραπιντ ,είναι έξω από το ΤΕΠ του νοσοκομειου Ρεθυμνου και περιμένει μαζί με άλλους 30-35 ασθενείς να τη δει Γιατρος και να ΚΑΝΕΙ ΤΕΣΤ PCR!!!

Από το νοσοκομείο της λένε πως εστειλες στις 31/12/2021 μια απόφαση με την υπογραφή σου που λέει πως ΜΟΝΟ όσοι είναι για εισαγωγή θα κάνουν μοριακό τεστ στα νοσοκομείο!! Οι άλλοι πρέπει να πανε να κάνουν στα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ .Μόνο που τα ιδιωτικά κέντρα ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ!!!

ΠΑΡΕ ΠΙΣΩ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ,ΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ PCR ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΟΒΙΝΤ !!!

Αλλιώς ,ΕΛΕΕΙΝΕ ,δεν θα υπάρχει μέρος στην Ελλάδα να σταθείς για οτιδήποτε συμβεί σε αυτούς τους ασθενείς από την καθυστέρηση της διάγνωσης!!!!!"

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας - Απόπειρα βιασμού: η μαρτυρία της 28χρονης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πεντέλη: Θρίλερ με τον εντοπισμό ανθρώπινου κρανίου

Εύβοια: Τον έλουσε με οινόπνευμα και του έβαλε φωτιά