Πέτκοφ: “καρότο και μαστίγιο” για την Βόρεια Μακεδονία

Τι διαμηνύει ο νέος Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ενόψει της πρώτης επίσκεψης του στα Σκόπια, για την ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας, την ένταση στις διμερείς σχέσεις και τους εμπορικούς δεσμούς.

Ο πρωθυπουργός Κίριλ Πέτκοφ επανέλαβε, στην ώρα των ερωτήσεων στο Κοινοβούλιο, ότι η θέση της Βουλγαρίας όσον αφορά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας παραμένει αμετάβλητη. Ο Πέτκοφ δήλωσε ότι θα επισκεφθεί τα Σκόπια στις 18 Ιανουαρίου και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι.

"Η θέση τη Βουλγαρίας όσον αφορά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας παραμένει αμετάβλητη, όπως αναγράφεται στα αντίστοιχα σημεία της συμφωνίας συνασπισμού (των τεσσάρων κομμάτων της σημερινής κυβέρνησης). Αυτή η θέση είναι η ίδια (όπως πριν) και βασίζεται σε πέντε ξεχωριστές επιτροπές που θα στηριχθούν σε αυτές τις σχέσεις", δήλωσε.

"Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται το 2021 να μην υπήρχε πτήση ή αμαξοστοιχία μεταξύ Σόφιας και Σκοπίων, ένα κοινό πολιτιστικό ημερολόγιο εκδηλώσεων, αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο χωρών", είπε ο Πέτκοφ, συμπληρώνοντας πως οι πέντε ομάδες εργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών θα αφορούν τις υποδομές, τον πολιτισμό, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

"Στον συνασπισμό έχουμε μια σαφή κοινή θέση η οποία συντονίστηκε ενώπιον του λαού. Το γεγονός ότι πηγαίνουμε (στα Σκόπια) για συνομιλίες στις 18 Ιανουαρίου δείχνει ότι η καλή γειτονία είναι θεμελιώδης αρχή στις σχέσεις αυτής της χώρας με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας", δήλωσε ο Πέτκοφ.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Αικατερίνα Ζαχαρίεβα, βουλευτής του GERB, παρατήρησε ότι το Κοινοβούλιο και οι πολίτες έμαθαν για την πρόθεση του Πέτκοφ να επισκεφθεί τα Σκόπια από τα μέσα ενημέρωσης και όχι από το υπουργικό συμβούλιο. Η Ζαχαρίεβα υπενθύμισε επίσης στον πρωθυπουργό ότι οι πέντε ομάδες εργασίας που θα συσταθούν ήδη προβλέπονται και περιλαμβάνονται στην υπάρχουσα συνθήκη με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Πέτκοφ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του "θα δείξει τη διαφορά μεταξύ των καλών σχεδίων και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν".

Η Σόφια μπλοκάρει σταθερά την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ, επιμένοντας ότι τα Σκόπια θα πρέπει πρώτα να πληρούν τους όρους της Συνθήκης Καλής Γειτονίας με τη Βουλγαρία, οι οποίοι περιλαμβάνουν την εγκατάλειψη της ρητορικής μίσους κατά της Βουλγαρίας, τη διαστρέβλωση ιστορικών γεγονότων στα σχολικά βιβλία και αλλού και τις διακρίσεις κατά πολιτών της που αυτοπροσδιορίζονται ως Βούλγαροι.

Επίσης σήμερα, το γραφείο του προέδρου Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε επίσημα ότι η συνεδρίαση του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας θα διεξαχθεί στις 10 Ιανουαρίου για να συζητηθεί η βουλγαρική θέση σε σχέση με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας.

Ο ευρωβουλευτής 'Αντζελ Τζαμπάτζκι, μέλος της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και αντιπρόεδρος του εθνικιστικού κόμματος VMRO, δήλωσε, όπως αναφέρει το γραφείο Τύπου του VMRO, ότι θα ζητήσει δημοψήφισμα εάν αναθεωρηθεί η θέση της Βουλγαρίας για την ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ. "Οποιαδήποτε απόπειρα παράκαμψης της Συνθήκης Καλής Γειτονίας ή του επιβληθέντος μορατόριουμ (στην έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών των Σκοπίων) χωρίς καμία ενέργεια από τα Σκόπια (για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει της διμερούς συνθήκης) θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από τον βουλγαρικό λαό με αμοιβαία βήματα", είπε ο ευρωβουλευτής χωρίς να διευκρινίσει ποια θα είναι αυτά τα "αμοιβαία βήματα".

Προέτρεψε αυτούς που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στη Βόρεια Μακεδονία να ενταχθεί στην ΕΕ πριν εκπληρωθούν οι όροι της Βουλγαρίας, να συγκεντρωθούν έξω από το Προεδρικό Γραφείο τη Δευτέρα, όταν θα συνεδριάσει το Συμβουλευτικό Συμβούλιο.

