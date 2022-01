Παράξενα

Χανιά: Θράψαλο “γίγας” σε παραλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι της περιοχής.

Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα, βρέθηκαν κάτοικοι του Σταλού Χανίων, αντικρίζοντας ένα τεράστιο θράψαλο στην παραλία.

Το θράψαλο – γίγας, είχε μήκος περίπου 1 μέτρου και ξεβράστηκε στην παραλία της Αγίας Μαρίνας.

Για το εύρημα, ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο και ο Δήμος Χανίων.

Πηγή: Zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

e-ΕΦΚΑ: οδηγός για έκδοση σύνταξης από λογιστή ή δικηγόρο

Τζούμας για γυναικοκτονίες: είπα αυτά που δεν πιστεύω

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Φθιώτιδας: τραγική εμπειρία οι κηδείες νέων που αφήνουν ορφανά