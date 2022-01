Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: Νέο στραβοπάτημα κόντρα στην Γρανάδα

Οι Καταλανοί έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να αναρριχηθούν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Την ευκαιρία να ανέβει στην 3η θέση της βαθμολογίας της LaLiga έχασε η Μπαρτσελόνα, μένοντας στο 1-1 με τη Γρανάδα στο "Los Carmenes" στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής.

Οι «μπλαουγκράνα» πήραν το προβάδισμα στο 57' με τον Λουκ ντε Γιόνγκ, ο οποίος αν και είναι στη λίστα με τους υπό αποχώρηση παίκτες, σκόραρε για δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι (είχε προηγηθεί το τέρμα του στη νίκη επί της Μαγιόρκα με 1-0).

Το γκολ του Ολλανδού ωστόσο, δεν έφτανε για την ομάδα του Τσάβι για να πάρει ακόμη ένα τρίποντο μακριά απ' την έδρα της. Η αποβολή του Γκάβι στο 80ό λεπτό με δεύτερη κίτρινη, άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες στο γήπεδο, η Γρανάδα πίεσε κι εντέλει δικαιώθηκε, παίρνοντας το βαθμό της ισοπαλίας χάρις στο γκολ του Πουέρτας στο 89'.

