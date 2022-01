Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε σημαντικά και την Δευτέρας η «μαύρη λίστα» των θανάτων στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών και οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Δευτέρας 27.766 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 27.766 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 105 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 85 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από αυτά, τα 9.971 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 2.741 στην Θεσσαλονίκη, ενώ τετραψήφιος ήταν ο αριθμός των νέων μολύνσεων στην Αχαΐα και στο Ηράκλειο.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων διαγνώστηκε στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά)

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αρκαδίας

Άρτας

Αχαΐας

Βοιωτίας

Δράμας

Έβρου

Εύβοιας

Ηλείας

Ημαθίας

Θεσπρωτίας

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καρδίτσας

Καστοριάς

Κέρκυρας

Κιλκίς

Κοζάνης

Κορινθίας

Λακωνίας

Λάρισας

Λασιθίου

Λέσβου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας

Πρέβεζας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Ρόδου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Φλώρινας

Χαλκιδικής

Χανίων

Χίου.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

