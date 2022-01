Δάφνη: Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Κοινωνία

Αναστάτωση στη Δάφνη. Ένοπλος μπούκαρε σε τράπεζα, πήρε χρήματα και έγινε "καπνος".

Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα της Εθνικής τράπεζας, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στη Δάφνη.

Ένας άνδρας λίγα λεπτά μετά τις 8:00 "μπούκαρε" σε υποκατάστημα επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης και με την απειλή όπλου αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Οι πρώτες πληροφορίεςανφέρουν ότι ο δράστης κατάφερε να διαφύγει από την έξοδο κινδύνου.

Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

