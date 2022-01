Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 25χρονη

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σε σοβαρή κατάσταση διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μια 25χρονη, η οποία παρασύρθηκε από Ι.Χ. φορτηγάκι, στα όρια των περιοχών Πολίχνης και Νεάπολης - Συκεών.

Σύμφωνα με την προανάκριση που διενεργεί η Τροχαία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η νεαρή γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή την οδό Ανδρ. Παπανδρέου.

Ο 45χρονος οδηγός του οχήματος ειδοποίησε της Αρχές, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 25χρονη.

