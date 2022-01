Life

“The 2Night Show”: γυναικεία υπόθεση η Τρίτη (εικόνες)

Δύο ξεχωριστές καλεσμένες φιλοξενεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και μαζί θα μας κρατήσουν ξεχωριστή συντροφιά απόψε στον ΑΝΤ1.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, που μας πρωτοσυστήθηκε ως Θεοδοσία στις «Άγριες Μέλισσες» και φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Σασμός». Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλάει για τη σχέση της με την Κρήτη και για την ιστορία του Σασμού που θυμίζει την απαγορευμένη αγάπη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Γιατί γελάει στις δραματικές σκηνές; Ποιο είναι το γούρι της σε κάθε παράσταση;

Για ποιο λόγο έχει δύο επίθετα; Στη συνέχεια, η Χριστίνα αναφέρεται στο video «Μη με αφήσεις ποτέ», στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με τον Έκτορα Λιάτσο και έγινε viral. Πώς αντιμετώπισε τις σοκαριστικές σκηνές βίας και ποιες περιπτώσεις γυναικών, που έχουν υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά από συντρόφους τους, γνωρίζει; Τέλος, κάνει μια σύντομη βόλτα από τον μικρό Σπύρο Ντούγια και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.

Καλεσμένη του Γρηγόρη στο «The 2Night Show» και η ανανεωμένη Πηνελόπη Αναστασοπούλου. Η όμορφη ηθοποιός μιλάει για τη σχέση της με τον σύζυγό της και εξηγεί γιατί μετά από 9 χρόνια είναι πιο καλά από ποτέ. Αυθόρμητη και χειμαρρώδης, όπως πάντα, περιγράφει πώς νόσησε με κορονοϊό και πώς αυτό επηρέασε τα μαλλιά της και την απόφασή της να τα κουρέψει κοντά. Τι είναι η υπερακουσία που έπαθε και πώς την ξεπέρασε; Με ποιο τρόπο περνάει τα μηνύματα και τις αξίες που θέλει στα δύο κορίτσια της, ως νέα μητέρα; Τέλος, ομολογεί πως της λείπει η τηλεόραση και μαζί με τον Γρηγόρη κάνουν την πρώτη τηλεφωνική φάρσα για το 2022.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

