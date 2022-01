Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ: Άγριος ξυλοδαρμός καθηγητή μέσα σε αμφιθέατρο

Περίπου 10 άτομα εισέβαλαν μέσα στο αμφιθέατρο και χτύπησαν τον καθηγητή.



Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε καθηγητής του Οικονοπικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσα σε αμφιθέατρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 10 άτομα εισέβαλαν σε αμφιθέατρο της σχολής και ξυλοκόπησαν τον καθηγητή. Το περιστατικό μάλιστα έγινε μπροστά στα μάτια των φοιτητών που παρακολουθούσαν την παράδοση.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι κουκουλοφόροι έδειραν και φοιτητές οι οποίοι προσπάθησαν να υπερασπιστούν τον καθηγητή.

Ο καθηγητής πήγε μόνος του στον "Ευαγγελισμό", για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Βίντεο από την ένταση μέσα στο αμφιθέατρο αναρτήθηκαν στα social media

Ξυλοδαρμός καθηγητή εντός του αμφιθεάτρου, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μώλωπες στο πρόσωπο. Ξυλοδαρμός φοιτητών που προσπάθησαν να προστατέψουν το καθηγητή τους. #ΑΣΟΕΕ pic.twitter.com/JTePDYLrls

— Vavoulis Panagiotis (@VavoulisP) January 11, 2022

