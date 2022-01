“Το Πρωινό”- Θεοτοκάτος: Αντιδράσεις για το νέο αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Life

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιλογή του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα να ορίσει αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος τον Ερωτόκριτο Θεοτοκάτο.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιλογή του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα να ορίσει αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος τον Ερωτόκριτο Θεοτοκάτο, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει προχωρήσει σε ρατσιστικές και ομοφοβικές τοποθετήσεις, χαρακτηρίζοντας από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου το 2013 τους ομοφυλόφιλους ως ανθρώπους με «κουσούρι και πάθος».

Μάλιστα, είχε πει χαρακτηριστικά "αν είναι και οι καπνιστές και οι αλκοολικοί να κάνουν παρέλαση, μήπως να τα χρηματοδοτεί και ο δήμος"

Η τοποθέτηση του είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του τότε προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτη Αβραμόπουλου, ο οποίος τον κατηγόρησε για ρατσισμό, ενώ υπήρξαν αντιδράσεις και από τους υπόλοιπους προοδευτικούς δημοτικούς συμβούλους.

