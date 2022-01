Οικονομία

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κατάστημα με παράνομα “φρουτάκια” (εικόνες)

Συνελήφθησαν η υπεύθυνη του καταστήματος και δύο πελάτες. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί κατά την διάρκεια ελέγχου.



Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με παράνομα διαδικτυακά τυχερά παίγνια, εντόπισαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Συνελήφθησαν η προσωρινά υπεύθυνη και δύο πελάτες για, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τη διενέργεια παράνομων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, ενώ η διαχείριση γινόταν μέσω υπολογιστή - server.

Κατά την έρευνα στους χώρους του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 16 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πλήρης ηλεκτρονικός υπολογιστής ως κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server) και 400 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

