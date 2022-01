Οικονομία

ΟΑΕΔ: 86000 νέες θέσεις εργασίας το 2022 (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ και την μεταστροφή από την επιδότηση της ανεργίας στην επιδότηση της εργασίας.

Η παρουσίαση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για το 2022, μέσω των οποίων θα προσφερθούν 86.000 νέες θέσεις εργασίας, ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που έγινε το πρωί στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ενημερώθηκε επίσης από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων τόνωσης της απασχόλησης την τελευταία διετία.

Σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Μαξίμου, αναφέρονται τα εξής:

"Από τον Μάιο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2021, φάση κατά την οποία ήταν σε εξέλιξη η πανδημία, δημιουργήθηκαν 50.131 νέες θέσεις εργασίας χάρη σε 16 προγράμματα που υλοποίησε ο ΟΑΕΔ. Το 2022 θα προσφερθούν επιπλέον 86.000 νέες θέσεις, μέσω 11 νέων τα οποία θα αντλήσουν σχεδόν 590 εκατομμύρια ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, αλλά και μέσω επτά συνεχιζόμενων δράσεων.

«Νομίζω ότι τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: 42.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τα τέσσερα και κάτι χρόνια της προηγούμενης διακυβέρνησης. Μόνο μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε 50.000 θέσεις εργασίας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και βέβαια ο στόχος είναι εξαιρετικά φιλόδοξος: να δημιουργήσουμε 86.000 θέσεις εργασίας μέσα στο 2022, με πόρους οι οποίοι θα έρχονται αφενός από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφετέρου από το ΕΣΠΑ», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Αυτές οι πολιτικές αποτελούν και την καλύτερη απόδειξη του προοδευτικού στίγματος της συνολικής πολιτικής που έχει η κυβέρνηση στον τομέα της εργασίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας ότι ο προσανατολισμός της κυβέρνησης «αποδεικνύει στην πράξη ότι η μείωση των ανισοτήτων και οι ευκαιρίες στους πιο αδύναμους αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

Τα προγράμματα της περιόδου 2020-21 κινούνταν σε τρεις κατευθύνσεις: την τόνωση της απασχόλησης, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Χαρακτηρίστηκαν από υψηλό βαθμό απορροφητικότητας, σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, όταν είχε διαπιστωθεί ότι δράσεις με υψηλούς προϋπολογισμούς είχαν απορροφητικότητα ακόμα και 3% έως 8%.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι χάρη στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, την εκπόνηση νέων προγραμμάτων και την τροποποίηση παλαιότερων που είχαν σχετικά μικρή αποτελεσματικότητα, επιτεύχθηκε μέσα σε ενάμιση χρόνο αύξηση 17,9% στη δημιουργία θέσεων σε σύγκριση με ολόκληρη την τετραετία 2016-2019, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας.

Σε ετήσια βάση, εν μέσω της πανδημίας, ο ΟΑΕΔ πετυχαίνει τη δημιουργία 33.400 και πλέον θέσεων ανά έτος, αριθμός υπερτριπλάσιος σε σχέση με τις 10.627 θέσεις που δημιουργούνταν κατά μέσο όρο κάθε χρόνο την προηγούμενη τετραετία.

«Μόνο μία πτυχή της πολιτικής μας»

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι το έργο του ΟΑΕΔ εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο που έχει θέσει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της απασχόλησης, την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών που βλάπτουν τους εργαζόμενους αλλά και για καλύτερη ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής σφαίρας.

«Να τονίσω ότι τα προγράμματα του ΟΑΕΔ αποτελούν μόνο μία πτυχή της συνολικής πολιτικής που το Υπουργείο Εργασίας έχει, συνολικά, στα ζητήματα απασχόλησης. Έχουμε μιλήσει πολύ για τη σημασία του “Πρώτου Ενσήμου”, δηλαδή για τη δυνατότητα ένας νέος στην πατρίδα μας να σπάει αυτόν το φαύλο κύκλο της μη δυνατότητας να έχει προϋπηρεσία», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόνισε πως πρόκειται για «μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, την οποία νομοθετήσαμε το περασμένο έτος, η οποία θα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια πολύ ακριβή αποτύπωση, σε real time, του χρόνου τον οποίο εργάζονται οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα τα οποία στο παρελθόν δυστυχώς έχουν στιγματίσει αρνητικά την αγορά εργασίας, εις βάρος των εργαζόμενων», ενώ στάθηκε και στη σημασία της θεσμοθέτησης της άδειας και για τους δύο γονείς.

«Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε όλες τις πολιτικές που στηρίζουν τους εργαζόμενους γονείς αλλά και τους εργαζόμενους πατεράδες. Η γονική άδεια και για τους δύο γονείς είναι μία σημαντική πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια η περαιτέρω ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, έτσι ώστε να αποφεύγουμε φαινόμενα εκμετάλλευσης εργαζόμενων από τους εργοδότες αποτελεί κι αυτή μια πολιτική που πιστεύω ότι θα βοηθήσει στον περαιτέρω εξορθολογισμό της αγοράς εργασίας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Τόνωση της εργασίας και μείωση των ανισοτήτων

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητάς τους, τα προγράμματα του 2020 και του 2021 ήταν ιδιαίτερα στοχευμένα ώστε να υποστηρίξουν τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και επανένταξης ευάλωτων ομάδων ή ομάδων που υποεκπροσωπούνται στο εργατικό δυναμικό.

Ενδεικτικά, περισσότερες από τις μισές προσλήψεις έγιναν σε περιοχές της περιφέρειας και εκτός των δύο μεγαλύτερων αστικών ζωνών της χώρας, δηλαδή εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Πάνω από το 50% αφορά γυναίκες και περίπου τέσσερις στις δέκα αφορούν μακροχρόνια άνεργους. Πρώτη σε προσλήψεις κατατάχθηκε η ηλικιακή ομάδα έως 29 ετών.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός των δράσεων του ΟΑΕΔ συνδέεται με τις κεντρικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί για τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας και της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς τέσσερα από τα νέα προγράμματα που θα υλοποιηθούν το 2022 συνδέονται με την μεταλιγνιτική μετάβαση στις λιγνιτικές περιοχές, όπως η Δυτική Μακεδονία.

«Θέλω να σταθώ επίσης στο γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά έχουν μία στόχευση η οποία δεν είναι μόνο ηλικιακή αλλά και γεωγραφική», σημείωσε σχετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ξέρουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε στους εργαζόμενους αλλά και τους ανέργους της περιοχής νέες ευκαιρίες, καθώς θα δρομολογούμε μία σημαντική μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή», προσέθεσε.

Χατζηδάκης: «Στήριξη των αδύναμων και ίσες ευκαιρίες για όλους»

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι τα προγράμματα του ΟΑΕΔ έδωσαν ισχυρή στήριξη στην απασχόληση εν μέσω πανδημίας αφού χάρη σε αυτά δημιουργήθηκαν 50.000 νέες θέσεις εργασίας από τον Μάιο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2021, αριθμός που υπερβαίνει τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας 2016-2019 (42.507 θέσεις).

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε δε ότι η στήριξη όχι απλώς θα συνεχιστεί, αλλά θα ενταθεί φέτος, καθώς μέσα στο 2022 θα ανοίξουν 86.000 νέες θέσεις εργασίας με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 587 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις άλλες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας για την περαιτέρω μείωση της ανεργίας, κάνοντας ειδική μνεία στο νέο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» (που προωθεί την ένταξη για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας νέων 18-29 ετών) και την επέκταση -με άλλες 50.000 νέες θέσεις- του επιτυχημένου προγράμματος των 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

«Κοινή ομπρέλα όλων των δράσεων που υλοποιούμε είναι η στήριξη των αδύναμων και οι ίσες ευκαιρίες για όλους, με στόχο να μην μείνει κανένας και καμία πίσω την επόμενη ημέρα, καθώς η οικονομία ανακάμπτει με ισχυρούς ρυθμούς», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης".

