#MeToo - Μπεκατώρου στον ΑΝΤ1: δεν φτάνει να μιλούν τα θύματα (βίντεο)

Τι είπε για την έναρξη της πρώτης δίκης στην Ελλάδα, την αθλήτρια που βρέθηκε ενώπιος ενωπίω με τον καταγγελλόμενο ως βιαστή της και το πλαίσιο που πρέπει να υπάρξει.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Τετάρτη η Σοφία Μπεκατώρου.

Ερωτηθείσα για την πρώτη δίκη στην Ελλάδα αναφορικά με το κίνημα #MeToo και τις καταγγελίες, η «Χρυσή Ολυμπιονίκης» είπε «ανακουφισμένη αισθάνομαι σε πρώτο στάδιο. Δικαιωμένη θα είμαι όταν βγει η τελική απόφαση».

«Πάντα όταν έρχεται η τελική απόφαση μπορεί να ησυχάσει κάποιος και ιδιαίτερα ένα θύμα που έχει υποστεί αυτήν την κακοποίηση. Ήθελα να τονίσω πόσο δύσκολο είναι για ένα θύμα να περάσει όλη αυτήν την διαδικασία. Βρέθηκαν για πολλή ώρα στον ίδιο χώρο, θύτης και θύμα, μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία, ήταν σαν να βιώνει πάλι τα ίδια το θύμα», προσέθεσε η Σοφία Μπεκατώρου.

Μιλώντας για την νεαρή ιστιοπλόο που κατήγγειλε τον προπονητή της για χρόνια σεξουαλική κακοποίηση της, η Σοφία Μπεκατώρου είπε «είμαι πολύ υπερήφανη για την αθλήτρια, γιατί πραγματικά κρατάει την σημαία ψηλά. Ήταν πολύ δυνατή, όπως και όλη η οικογένεια της και είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά».

Ερωτηθείσα εάν διακρίνει να έχει αλλάξει στον πάνω από έναν χρόνο που έχει περάσει από την δική της καταγγελία, που άνοιξε τον κύκλο του #MeToo στην Ελλάδα, η Σοφία Μπεκατώρου είπε «σίγουρα κάτι έχει αλλάξει και αυτό που μπορώ να διακρίνω περισσότερο είναι ότι τα θύματα έχουν αρχίσει και μιλάνε. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία μέσα στην οποία καταθέτουν και να υπάρχει ένα πλαίσιο για να αισθάνονται πιο ασφαλή τα θύματα», σημειώνοντας πως συχνά, ενδεικτικά στον χώρο του αθλητισμού, όταν παραγράφονται τα αδικήματα, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ξανά στον χώρο όπου φέρονται να έπραξαν όσα έπραξαν.

