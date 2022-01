Κοινωνία

Καιρός - "Διομήδης": χιόνια στην Αττική (εικόνες)

Στα λευκά ντύθηκαν ολόκληρες περιοχές. Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για την κατάσταση στο Λεκανοπέδιο την νύχτα.

Στην Αττική έφθασε η κακοκαιρία «Διομήδης», που σαρώνει την Ελλάδα με σφοδρές χιονοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, η ισχυρή χιονόπτωση «έντυσε στα λευκά» την Μαλακάσα, κινούμενη νοτιότερα.

Άνδρες της τροχαίας βρίσκονται επί ποδός προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία ενώ συνεργεία και μηχανήματα της Νέας Οδού προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

Οι χιονοπτώσεις που ήδη σημειώνονται σε ορεινά τμήματα του νομού Αττικής, αναμένεται να ενταθούν και να γενικευτούν στην διάρκεια της νύχτας, ενώ δεν αποκλείεται να χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στα βόρεια προάστια.

Από το μεσημέρι της Τετάρτης χιόνισε και στην Πάρνηθα και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Νωρίτερα έκλεισε για τα αυτοκίνητα η Λεωφόρος Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.

Την Τετάρτη, σύμφωνα με το meteo, σε όλη την Ελλάδα καταγράφηκαν οι εξής χαμηλότερες θερμοκρασίες:

Πρόγνωση για την Πέμπτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Πέμπτη στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 6 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά 8 και τοπικά μέχρι το απόγευμα 9 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από το μηδέν έως τους 06 βαθμούς Κελσίου.





