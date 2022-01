Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - Επίταξη γιατρών: Παραδόθηκαν τα φύλλα πορείας

Από την Πέμπτη οι γιατροί θα παρουσιαστούν για να εργαστούν στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Ενόχληση στον ΙΣΘ για την έλλειψη ενημέρωσης.



Ξεκίνησε από σήμερα, όπως προβλεπόταν και από το σχετικό ΦΕΚ, η επίδοση των φύλλων πορείας στους ιδιώτες γιατρούς της Βόρειας Ελλάδας, με ειδικότητα, πνευμονολογία, παθολογία και γενική ιατρική, που επιτάσσονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ, Παναγιώτης Μπογιατζίδης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η παράδοση των φύλλων πορείας εξελίσσεται κανονικά και από αύριο οι γιατροί θα παρουσιαστούν για να εργαστούν στα νοσοκομεία.

Για την συγκεκριμένη υγειονομική περιφέρεια στην οποία υπάγονται 16 νοσοκομεία της Κεντροδυτικής Μακεδονίας, ο αριθμός των γιατρών που καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία είναι περισσότεροι από 90.

Ενόχληση στον ΙΣΘ για την έλλειψη ενημέρωσης

Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εξέφρασε ενόχληση για την έλλειψη ενημέρωσης από το υπουργείο. «Ξεκίνησε μεν η επίδοση των φύλλων πορείας, ωστόσο ως Ιατρικός Σύλλογος δεν έχουμε καμία απολύτως ενημέρωση επί του θέματος. Οι επιτάξεις έγιναν από το υπουργείο», ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Νίτσας.

Ο ΙΣΘ έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στη διαδικασία της επίταξης, ζητώντας μεταξύ άλλων να κληθούν όλοι οι γιατροί που βρίσκονται σε αναμονή για έναρξη ειδικότητας Παθολογίας, Πνευμονολογίας και Γενικής Ιατρικής, να εκδοθούν άμεσα τα ΦΕΚ διορισμών κρίσεων γιατρών ΕΣΥ που έχουν ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί άμεσα η πρόσφατη ρύθμιση για πρόσκαιρη ανακατανομή προσωπικού εντός του ΕΣΥ.

Παράλληλα είχε ζητήσει την άμεση υπογραφή νέων συμβάσεων για τους γιατρούς που απασχολούνται εθελοντικά στο ΕΣΥ, με διακοπή σύμβασης στις 31.12.2021 καθώς και το διαχρονικό αίτημα για άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό και ταχείες διαδικασίες.

