Καιρός: βοριάδες και παγωνιά την Παρασκευή

Που αναμένονται βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 7 με 8 και στην υπόλοιπη χώρα τους 10 με 13 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από τον 01 βαθμό έως τους 11 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από τον -01 βαθμό έως τους 08 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νότια έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 01 βαθμό έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι- βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -08 έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία, η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι τοπικά 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα βορειοδυτικοί, τοπικά στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, από -06 έως 09 βαθμούς Κελσίου).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από -01 βαθμό έως 11 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις, που από το απόγευμα θα σταματήσουν. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 6 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ στην περιοχή του Καστελλόριζου θα εκδηλωθούν νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου, στα Δωδεκάνησα έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Για το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, που από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά από το μεσημέρι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 και στην υπόλοιπη χώρα τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου, όμως τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Κυριακή

Για την Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές νεφώσεις και πιθανόν λίγες ασθενείς βροχές προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο νότιο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί στα ανατολικά, 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 και πιθανώς 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε νότιους-νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

