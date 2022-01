Life

“Το Πρωινό” - Ψωμιάδης: Έφτασα κάποια στιγμή στα άκρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Παρασκεύης στην εκπομπή "Το Πρωινό" και μίλησε για τη ζωή του, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αλλά και την συμμετοχή του στη "Φάρμα".

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Παρασκεύης στην εκπομπή "Το Πρωινό" και μίλησε για τη ζωή του, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τα προβλήματτα υγείας, για τον "πόλεμο" που έχει δεχτεί στην πολιτική του πορεία αλλά και την συμμετοχή του στη "Φάρμα".

Για την πολιτική του πορεία και την οικονομική κατάρρευση που έζησε τα τελευταία χρόνια είπε χαρακτηριστικά "πούλησα πολλά σπίτια που ήταν δικά μου τα τελευταία 40 χρόνια" και συμπλήρωσε για τις συνεχείς δικαστικές του διαμάχες την τελευταία δεκαετία "μπαινοέβγαινα στα δικαστήρια, τα οποία ήταν όλα αθωωτικά".

"Η αδικία προς το πρόσωπό μου δεν έχει προηγούμενο, έφτασα κάποια στιγμή στα άκρα" είπε συγκινημένος αναφερόμενος και στη γυναίκα του.

Πολλοί σχολίασαν κάποιες επιλογές του κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής "θα ξαναντυνόμουν ζορό, ήταν ο προστάτης των φτωψών και των αδυνάτων και έτσι πέρσα κάποια μηνύματα".

"3 ημέρες ήμουν στο νοσοκομείο και δεν είχα επικοινωνία, ζωντανός - νεκρός" είπε για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό την προηγούμενη χρονιά.

Σχολίασε τις ακραίες θέσεις του αντιδημάρχου Θεσσαλονίκης Ερωτόκριτου Θεοτοκάτου "δεν συμφωνώ καθόλου, εγώ σεβομαι τη διαφορετικότητα".

Ενώ για την ανατρεπτική του συμμετοχή στη "Φάρμα" είπε "πήγα γιατί τα τελευταία 10 χρόνια δεν με παίζετε, ενώ με κυνηγούσατε, δεν θα με πεθάνετε" και αποκάλυψε πως δεν αποκλείεται να τον ξαναδούμε να μπαίνει στο ριάλιτι επιβίωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Τρία νέα μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο

Θύμα ξυλοδαρμού νεαρός σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη