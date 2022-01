Life

“Η Φάρμα”: Μία αποχώρηση και στο... βάθος νέες αφίξεις (βίντεο)

Πολύ παρασκήνιο, ίντριγκες, αλλά και εκνευρισμό έχει το "μενού". Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο.

Η 6η εβδομάδα της «ΦΑΡΜΑΣ» ολοκληρώνεται απόψε με πολύ παρασκήνιο, ίντριγκες, αλλά και εκνευρισμό από τους παίκτες. Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, στη συνέχεια ο ΣΑΚΗΣ συγκαλεί το καθιερωμένο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, κάνοντας τον απολογισμό της εβδομάδας, αλλά και της αρχηγίας του ΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ.

Στη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ, η ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ και ο ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΗΛΙΑ, τα δίνουν όλα για την παραμονή τους. .

Απόψε, ένας ή μία θα αποχωρήσει, αλλά στη «ΦΑΡΜΑ» δεν θα παραμείνουν 9 παίκτες καθώς αναμένονται αφίξεις που θα ανατρέψουν τα δεδομένα και τις ισορροπίες.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΣΤΙΣ 21:30

Λίγο πριν την είσοδο του ΕΠΙΣΤΑΤΗ, ο ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ τσεκάρει τις τελευταίες λεπτομέρειες της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. Ο ίδιος θεωρεί ότι τα έχουν καταφέρει. Θα έχει, όμως, την ίδια γνώμη και ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ; Σε τι διαφωνεί ο ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΗΛΙΑ με τον ΜΑΝΟ ΠΑΝΤΑΖΗ για τους πασσάλους που έχουν τοποθετήσει στα δέντρα;

Γιατί ο ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ θεωρεί ότι η ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ δεν μοιράζεται τις γνώσεις της με τους υπόλοιπους παίκτες και ειδικά με αυτούς που δεν γνωρίζουν τις εργασίες σε μία «ΦΑΡΜΑ»; Την ίδια άποψη έχουν η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ, την οποία εκφράζουν και κατά τη διάρκεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, πριν τη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ.

Η ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, όμως, διαφωνεί και πιστεύει ότι τα κάνει όλα καλά. Η ίδια θεωρεί πως απλά οι υπόλοιποι παίκτες έχουν στραφεί εναντίον της γιατί θέλουν να τη διώξουν από τη «ΦΑΡΜΑ», και δηλώνει πως είναι «πολύ σκληρή για να πεθάνει».

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΝΤΖΟΣ πλησιάζει τον ΝΕΟΦΥΤΟ ΗΛΙΑ πριν τη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ και του ζητάει, αν φύγει, να τον αφήσει ΑΡΧΗΓΟ. Ο ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΗΛΙΑ το αποκαλύπτει στην ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ, στην οποία εκμυστηρεύεται ότι αν φύγει, προτιμά να αφήσει αυτήν για ΑΡΧΗΓΟ, κάτι που τη χαροποιεί ιδιαίτερα.

Για τη ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ, από την άλλη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν φύγει, θα αφήσει για ΑΡΧΗΓΟ τον ΜΑΝΟ ΠΑΝΤΑΖΗ.

Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ βρίσκει αρκετά λάθη στην εκτέλεση της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ειδικά στο σκέλος τη στήριξης των δέντρων. Τους ανακοινώνει ότι είναι ανεπιτυχής η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, με αποτέλεσμα να χάσουν το έπαθλο και αφήνει τον ΜΑΝΟ ΠΑΝΤΑΖΗ να τους εξηγήσει για ποιους λόγους. Ο ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος με αυτήν την εξέλιξη, και εκνευρίζεται ακόμα περισσότερο όταν ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΝΤΖΟΣ συμφωνεί εν μέρει με τις παρατηρήσεις του ΕΠΙΣΤΑΤΗ.

Κατά τη διάρκεια της ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ, οι παίκτες δείχνουν μοιρασμένοι ανάμεσα στη ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ και τον ΝΕΟΦΥΤΟ ΗΛΙΑ, αλλά όλα δείχνουν ότι οι περισσότεροι προτιμούν να μείνει ο ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΗΛΙΑ.

Πώς θα εξελιχθεί η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ; Ποιος από τους δύο θέλει να παραμείνει περισσότερο στη «ΦΑΡΜΑ»; Ποιος θα τα καταφέρει;

