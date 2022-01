Κοινωνία

Παίδων Πεντέλης: Συγκέντρωση για τη μετατροπή σε εμβολιαστικό κέντρο

Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους οι υγειονομικοί για τη μετατροπή του νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης σε εμβολιαστικό κέντρο.

Ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή (16/1) απευθύνουν οι εργαζόμενοι του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης στις 12 το μεσημέρι.

Οι εργαζόμενοι του Παίδων Πεντέλης σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν δίπλα μας στον αγώνα για να κρατήσουμε το Νοσοκομείο μας ζωντανό.

Αύριο Κυριακή 16/01/2022 το Νοσοκομείο μας είχε Γενική εφημερία και με εντολή του Υπουργείου παραμένει κλειστό.

Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στήριξης των εργαζομένων στις 12.00 στην πύλη του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης».

