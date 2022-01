Οικονομία

Πρόστιμο σε ανεμβολίαστους άνω των 60: Τη Δευτέρα τα πρώτα πρόστιμα

Δείτε αναλυτικά όλες τους λόγους απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού για όσους είναι άνω των 60 ετών.

Όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1961 πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολίου (για το μονοδοσικό Johnson & Johnson) κατά της covid-19 έως και την 16η Ιανουαρίου 2022, διαφορετικά επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ. Η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας, δύναται να τροποποιείται η ημερομηνία προκειμένου το μέτρο να εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα που συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους μετά την 31.12.2021.

Πάντως από την ημέρα ανακοίνωσης της υποχρεωτικότητας περισσότεροι από 200.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί και συνολικά το 90% των πολιτών άνω των 60 ετών έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει ραντεβού.

Το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ

Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού επιβάλλεται από 17 Ιανουαρίου διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ μηνιαίως. Ειδικώς για τον μήνα Ιανουάριο 2022, για την παραβίαση της υποχρέωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ.

Στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης δόσης έως και την 15η ημέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για τον μήνα αυτόν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ. Σε περίπτωση διενέργειας της πρώτης δόσης από τη 16η ημέρα του μήνα και εντεύθεν, επιβάλλεται το σύνολο του προστίμου.

Οι κυρώσεις αίρονται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, οι κυρώσεις επιβάλλονται από το χρονικό σημείο θεμελίωσης της σχετικής υποχρέωσης.

Το σχετικό πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται αμελλητί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Οι πόροι που συγκεντρώνονται από την επιβολή των κυρώσεων αξιοποιούνται αποκλειστικά για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19.

Λόγοι απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

-Όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα 180 ημερών από τη νόσηση

-Όσοι έχουν κάνει αίτηση εμβολιασμού κατ' οίκον και δεν έχει γίνει ακόμη εμβολιασμός

-Όσοι έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό. Η καταχώρηση του εμβολιασμού τους γίνεται μέσω της ιστοσελίδας anagnorisi.emvolio.gov.gr

-Όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Αρμόδιες για τη λήψη της απόφασης απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι οι τριμελείς επιτροπές σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια. Η υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους έγινε έως τις 14 Ιανουαρίου 2022.

Οι αιτήσεις απαντώνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά ημερολογιακών ημερών. Η απόφαση κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο στον αιτούντα και στον θεράποντα ιατρό. Κατά το χρονικό διάστημα από την κατάθεση της αίτησης µέχρι την έκδοση της απόφασης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω µη διενέργειας του εμβολιασμού.

Στις 28 Ιανουαρίου θα πρέπει όσοι πολίτες λάβουν απορριπτική απόφαση να έχουν κάνει την πρώτη δόση ώστε να µην καταλογιστεί το πρόστιμο.

