Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: Τα λύματα “δείχνουν” 95% Όμικρον και 5% Δέλτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν στον ΑΝΤ1 οι Δημήτρης Παρασκευής και Παναγής Γαλιατσάτος για το τέλος της πανδημίας. Αντιδράσεις για τις δηλώσεις Πουλτουρτζίδη κατά του εμβολίου.



Για την πορεία της πανδημίας, την επικράτηση της μετάλλαξης Όμικρον αλλά και για το πότε θα σημάνει το τέλος της πανδημίας μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» οι Δημήτρης Παρασκευής, Παναγής Γαλιατσάτος και Νίκος Θωμαΐδης, ενώ τις απόψεις του κατά του εμβολίου εξέφρασε από την πλευρά του ο ο διατροφολόγος Αντώνης Πουλτουρτζίδης, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο αναπληρωτής καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας κ. Δημήτρης Παρασκευής τόνισε ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση στα κρούσματα, ωστόσο τόνισε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί και να τηρούνται τα μέτρα κατά του κορονοϊού, ώστε να υπάρξει αποσυμπίεση στο σύστημα υγείας.

Από την πλευρά του ο Παναγής Γαλιατσάτος, Εντατικολόγος - Καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμειο Johns Hopkins, υπογράμμισε ότι τα αντισώματα που δημιουργούνται από τα εμβόλια βοηθούν σημαντικά, τονίζοντας ότι «η πανδημία δεν τελειώνει στα νοσοκομεία αλλα στο σπίτι μας» Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η τρίτη δόση βοηθάει ώστε να περάσουμε τον κορονοϊό σαν κρύωμα.

«Πιστεύω ότι σε 6 - 8 μήνες θα τελειώσουμε με την πανδημία αν κάνουμε αυτά που πρέπει και εμβολιαστούμε», σημείωσε ο κ. Γαλιατσάτος.

Την ίδια ώρα , ο καθηγητής Αναλυτικής χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, τόνισε ότι αυτό που δείχνουν τα λύματα για την Αττική είναι μια μικρή μείωση, ωστόσο τόνισε ότι υπάρχει διασπορά και αυτό οφείλεται στο ότι ένα μέρος του πληθυσμπού δεν αναπτύσει συμπτώματα. Σημείωσε ακόμα ότι «το φαινόμενο Όμικρον είναι τόσο ραγδαίο που δεν μπορεί κάποιος να το ακολουθήσει και να το καταγράψει», ενώ αποκάλυψε πως τα λύματα δείχνουν ότι υπάρχει 95% Όμικρον και 5% Δέλτα.

Έντονη ήταν η συζήτηση με τον διατροφολόγο Αντώνη Πουλτουρτζίδης, ο οποίος δεν κάνει το εμβόλιο επειδή θεωρεί οτι η έγκρισή του είναι προσωρινή.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρόεδρος ΡΑΕ για ενεργειακή κρίση: Πότε θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των τιμών

Πρόστιμο σε ανεμβολίαστους άνω των 60: Τη Δευτέρα τα πρώτα πρόστιμα

Μπακς - Ράπτορς: Ο Αντετοκούνμπο δεν... έφτασε για τη νίκη