Τεχνολογία - Επιστήμη

Γαλιατσάτος στον ΑΝΤ1: Πως θα γίνει “κρύωμα” ο κορονοιός;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εκτιμήσεις και τα επιστημονικά δεδομένα του Καθηγητή Πνευμονολογίας στο Νοσοκομείο «Johns Hopkins».



«Πρέπει να μετατρέψουμε τον κορονοϊό σε κρύωμα και μπορούμε, αν κάνουμε το εμβόλιο και αν χρησιμοποιούμε μάσκες προστασίας», είπε ο Παναγής Γαλιατσάτος, Καθηγητή Πνευμονολογίας στο Νοσοκομείο «Johns Hopkins», συνομιλώντας με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Αφού επεσήμανε ότι θα υπάρχουν ίσως χειρότερες παραλλαγές εάν δεν υπάρξουν μαζικοί εμβολιασμοί σε όλες τις χώρες του κόσμου, είπε πως είναι εφικτό μέσα σε 6 με 8 μήνες να μπορούμε να μιλάμε για το τέλος της πανδημίας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Αμβρόσιος: Τα πρώτα πλάνα από τους αφορισμούς (βίντεο)

Καιρός - “Διομήδης”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρή κακοκαιρία

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: Λαμπερή πρεμιέρα με πρωτιά