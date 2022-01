Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Τετραπλάσιοι οι θάνατοι νεογνών από εγκύους που νόσησαν

Τι αναφέρει η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για την σύσταση προς νυν και επίδοξες εγκυμονούσες και τι είπε για την νόσηση των παιδιών από Covid.

«Τα παιδιά φαίνεται ότι διαθέτουν ισχυρούς ανοσοποιητικούς μηχανισμούς έναντι της λοίμωξης Covid, γεγονός που εξηγεί και την ηπιότερη νόσηση των παιδιών», είπε κατά την ενημέρωση για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος «Ελευθερία» η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Σε ότι αφορά τις εγκύους, η Μαρία Θεοδωρίδου είπε ότι είναι γνωστό πως οι εγκυμονούσες αποτελούν πληθυσμό αυξημένου κινδύνου, λόγω των μεταβολών στην γυναίκα στην διάρκεια της κύησης. Ανέφερε πως στις 6 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκε μελέτη για τα δεδομένα ασφάλειας των εμβολιασμών κατά την κύηση, μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Ιουλίου 2021, με αναφορά σε δεκάδες χιλιάδες γεννήσεις.

Όπως σημείωσε η κ. Θεοδωρίδου, «από την μελέτη προέκυψε ότι ο εμβολιασμός κατά την κύηση δεν αυξάνει την προωρότητα ούτε την γέννηση νεογνών ελλιπούς βάρους. Βάσει αυτής, το CDC προτείνει αυστηρά τον εμβολιασμό των γυναικών που εγκυμονούν ή όσων σχεδιάζουν να κυοφορήσουν».

Άλλη μελέτη, όπως συμπλήρωσε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, έγινε σε εγκυμονούσες που μολύνθηκαν από κορονοϊό στο τελευταίο διάστημα της εγκυμοσύνης και «σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε αύξηση των πρόωρων τοκετών και περιγεννητική θνησιμότητα αυξημένη κατά 4 φορές σε σχέση με τις μη προσβεβλημένες με τον ιό εγκυμονούσες».

Καταλήγοντας η κ. Θεοδωρίδου ανέφερε «πότε θα έρθει το τέλος της πανδημίας; Η κόπωση και η επιθυμία για επιστροφή στον κανονικό ρυθμό της ζωής μας δεν πρέπει να μας παρασύρει. Η ελλιπής τήρηση μέτρων και ο μη γενικός εμβολιασμός παρατείνουν την διάρκεια της».

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Θεμιστοκλέους είπε πως ένα παιδί που εμβολιάστηκε έναντι του κορονοϊού, εάν νοσήσει απο Covid-19 την δεύτερη - τρίτη ημέρα μετά τον εμβολιασμό του, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται ως γενόμενη η δόση του εμβολίου, καθώς δεν πρόλαβε το παιδί να αναπτύξει αντισώματα.

