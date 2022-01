Κόσμος

Αλβανία: Θερμή υποδοχή στον Ερντογάν και υπογραφή συμφωνιών (εικόνες)

Το όνομα του Τούρκου Προέδρου έδωσαν σε πλατεία της Αλβανίας. Οι επτά συμφωνίες που υπέγραψαν.

Με ομιλία του αργά το απόγευμα στο αλβανικό κοινοβούλιο και την υπογραφή επτά συμφωνιών, εμπορικού, εκπαιδευτικού αλλά και στρατιωτικού περιεχομένου ολοκλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την ολιγόωρη επίσκεψή του σήμερα στα Τίρανα.

Τον Ερντογάν υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο Ρίνα ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, και αμέσως μετά παρέστη στην πόλη Λιάτσι, βορειοδυτικά των Τιράνων, σε τελετή παράδοσης πεντακοσίων είκοσι διαμερισμάτων που κατασκευάστηκαν με κονδύλια της τουρκικής κυβέρνησης για τους πληγέντες από τον καταστροφικό σεισμό του Νοεμβρίου του 2020.

Προς τιμή του Τούρκου προέδρου αποφασίστηκε να δοθεί το όνομά του στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η εκδήλωση, την οργάνωση και τον συντονισμό της οποίας είχε αναλάβει η τουρκική πλευρά, αξιοποιήθηκε από τον Τούρκο πρόεδρο και τον Αλβανό πρωθυπουργό να ανταλλάξουν φιλοφρονήσεις περί αδελφικών σχέσεων μεταξύ των δύο λαών και χωρών. Ο Τούρκος πρόεδρος ανέδειξε στην ομιλία του τον πρωταγωνιστικό, όπως τον χαρακτήρισε, ρόλο της Τουρκίας στο πλευρό του αλβανικού λαού ενώ ο Ράμα δήλωσε «περήφανος που έχει φίλο τον Ερντογάν».

Την ώρα, πάντως που ο Ερντογάν συμμετείχε στην τελετή παράδοσης των σπιτιών, μερικά χιλιόμετρα παρακάτω, στην πόλη Λέζα, ο πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα, απέδιδε τιμές στο μνημείο του εθνικού ήρωα της Αλβανίας Γεώργιου Καστριώτη με την ευκαιρία της επετείου του θανάτου του.

Πρόκειται για κίνηση του Μέτα που δεν πέρασε απαρατήρητη και κάθε άλλο παρά σύμπτωση θεωρήθηκε. Από το 1990 και εντεύθεν ο Καστριώτης (Σκεντέρμπεης) υπήρξε αγκάθι στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών με την Τουρκία να επιμένει στην εξάλειψη καθετί που τον θυμίζει στις επίσημες επισκέψεις ηγετών της στην Αλβανία. Ο καθολικός Αλβανός πολιτικός Νάρντ Ντόκα δήλωσε ότι στην πλατεία που σήμερα πήρε το όνομα του Τούρκου προέδρου, ο Γεώργιος Καστριώτης είχε δώσει μια από τις σημαντικότερες νικηφόρες μάχες κατά του Σουλτάνου.

Ράμα και Ερντογάν μετά την υπογραφή των συμφωνιών έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου με τον Τούρκο πρόεδρο να δηλώνει ότι η χώρα του είναι από τις ισχυρότερες στρατιωτικά στο ΝΑΤΟ και τον Αλβανό πρωθυπουργό να υπογραμμίζει το ρόλο της Τουρκίας για την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων. Ο Ράμα από την πλευρά του υπογράμμισε επίσης την πολύπλευρη στήριξη της Τουρκίας προς την Αλβανία.

Στην ομιλία του στη Βουλή ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε τις άριστες σχέσεις έξι αιώνων, όπως είπε, που σήμερα δεν είναι απλώς διακρατικές και πολιτικές, αλλά και ανθρώπινες, «σκαλισμένες και στις πέτρες».

Ο Ερντογάν ζήτησε δημόσια από την αλβανική πλευρά «να ανταποκριθεί θετικά στις ευαισθησίες της Τουρκίας» και να διαλύσει τους πυρήνες της οργάνωσης του Φετουλάχ Γκιουλέν και να παραδώσει στην Τουρκία στελέχη της που βρίσκονται στην αλβανική επικράτεια.

