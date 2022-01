Οικονομία

Διεθνείς διακρίσεις από το iTQi για την ΟΛΥΜΠΟΣ

Τρία προϊόντα της ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν για την ποιότητα και την γεύση τους.

Σε σχετική ενημέρωση της εταιρείας Όλυμπος αναφέρονται τα εξής:

«Για ακόμη μια φορά η ΟΛΥΜΠΟΣ βραβεύτηκε από τον διεθνή διαγωνισμό Superior Taste Awards 2022, (iTQi) του Διεθνούς Ινστιτούτου Γεύσης - οργανισμού εγνωσμένου κύρους για την προώθηση και αναγνώριση τροφίμων και ποτών ανώτερης γεύσης.

Συνολικά βραβεύτηκαν 3 προϊόντα για την εξαιρετική τους ποιότητα και ανώτερη γεύση. Πιο συγκεκριμένα :

Το ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΟΛΥΜΠΟΣ 5% κατέκτησε το Superior Taste Award με 3 αστέρια

Το ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΟΛΥΜΠΟΣ 2% και η ΦΕΤΑ ΟΛΥΜΠΟΣ έλαβαν το Superior Taste Award με 2 αστέρια

Όλα παρασκευασμένα από Ελληνικό γάλα που κρύβει μέσα του τις ηλιαχτίδες και τον ανθό από τα λιβάδια του τόπου μας.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ, ο μεγαλύτερος εισκομιστής Ελληνικού γάλακτος, με περισσότερους από 3.300 ντόπιους παραγωγούς, είναι υπερήφανη για τα προϊόντα και τους ανθρώπους της.

Οι νέες διακρίσεις έρχονται να προστεθούν σε πολλές άλλες, επιβραβεύοντας την κορυφαία ποιότητα ΟΛΥΜΠΟΣ με τρόφιμα που παρασκευάζονται από τα γεννήματα της μητέρας φύσης».