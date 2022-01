Οικονομία

Μητσοτάκης - Juffali: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Συνάντηση με τον Σαουδάραβα επιχειρηματία είχε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου.



Τις δυνατότητες που παρέχει πλέον η Ελλάδα στον τομέα των επενδύσεων, παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Khaled Juffali, έναν από τους επιφανέστερους επιχειρηματίες της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος δραστηριοποιείται και στη χώρα μας, με τον οποίο είχε σήμερα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, από την πλευρά του ο κ. Juffali διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό για το ενδιαφέρον και την πρόθεσή του να συνεχίσει να διευρύνει τον κύκλο των επενδύσεών του στη χώρα.

Ο κ. Juffali έχει επιχειρηματική παρουσία στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, στον τομέα του τουρισμού μέσω των ξενοδοχείων Four Seasons. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα στις προοπτικές επενδύσεων στη χώρα μας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή.

