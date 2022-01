Πολιτική

Δημόσιο - Κορονοϊός: άδεια ειδικού σκοπού για τους υπαλλήλους που νοσούν τα παιδιά τους

Πόσες ημέρες προβλέπονται και τι επιλογές δίνει το δημόσιο για τους γονείς που έχουν παιδί που νοσεί με κορονοϊό.

Όπως όλα δείχνουν άδεια 5 ημερών θα δικαιούνται γονείς που απασχολούνται στο δημόσιο και τα παιδιά τους νοσούν από κορονοϊό.

Πιο συγκεκριμένα, θα δικαιούνται 3 ημέρες άδεια από τον εργοδότη, εν προκειμένω το δημόσιο και 2 ημέρες από την κανονική του άδεια. Αυτή σύμφωνα με πληροφορίες είναι η τελική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που οδεύει προς τη Βουλή σχετικά με τη θέσπιση ειδικής διάταξης κάτι που δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Απομένει ακόμη, να καταλήξει το Υπουργείο Εργασίας, σε σχετικό πλαίσιο που θα αφορά και τον ιδιωτικό τομέα.

Έως τώρα δεν υπήρχε στο δημόσιο άδεια για γονείς που νοσούσαν τα παιδιά τους. Υπήρχε μόνο η άδεια ειδικού σκοπού η οποία αφορούσε την περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το δημόσιο θα προσφέρει τις εξής επιλογές στους υπαλλήλους εφόσον νοσήσει το παιδί τους:

Τηλεργασία εφόσον μπορεί εκ της θέσεως που υπηρετεί

Διαφορετικό ωράριο εργασίας (π.χ απογευματινές ώρες)

Να δουλέψει 25% λιγότερο και να αντικαταστήσει τις ώρες το επόμενο διάστημα

Να πάρει άδεια ειδικού σκοπού, όπως θα θεσπιστεί.