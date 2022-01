Οικονομία

Επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου: διεύρυνση των δικαιούχων

Η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών στην οποία προβλέπεται η διεύρυνση των δικαιούχων επιδότησης στους λογαριασμούς ενέργειας.

Διεύρυνση των δικαιούχων επιδότησης σε λογαριασμούς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

“Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά, αποτέλεσμα δυσκολία πληρωμής των λογαριασμών και αύξηση του κόστους παραγωγής. Απαιτείται ευρύτερη πρόβλεψη των δικαιούχων επιδότησης, καθώς και ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου, για χορήγηση επιδότησης” αναφέρεται στη σχετική τροπολογία.

Πρόκειται για τροποποίηση διεύρυνσης της βάσης των δικαιούχων καταναλωτών φυσικού αερίου και εμπλουτισμού του ρυθμιστικού περιεχομένου της προβλεπόμενης κοινής απόφασης των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, μέσω της οποίας εξειδικεύεται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης.

Αφορά όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως επιπέδου και όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου, εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, τους αγρότες, τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιχειρήσεις.

