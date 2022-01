Life

“The 2Night Show” - Ζαχαράτος: Τα δάκρυα για την Άντζελα Δημητρίου και η αποκάλυψη για τον Γιώργο Μαρίνο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ταλαντούχος σόουμαν και κριτής του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» μιλά για τη σχέση του με τους γονείς του, πως τον ανακάλυψε η Ρούλα Κορομηλά και η ιστορία με τον Γιώργο Μαρίνο που έδιωξε θεατή για ομοφοβικό σχόλιο.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος.

Ο ταλαντούχος σόουμαν και κριτής του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» αναφέρθηκε στα πρώτα βήματα της καριέρας του, όταν διατηρούσε στην Πάτρα κομμωτήριο το οποίο επισκέφτηκε τυχαία και ξαφνικά η Ρούλα Κορομηλά η οποία και του ζήτησε να συνεργαστούν.

Από τότε ξεκίνησε και η πορεία προς την καλλιτεχνική του αναγνώριση, χωρίς όμως ο ίδιος να ξεχάσει τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Ζουγανέλη που όπως είπε, τού έδωσαν την ευκαιρία να έχει μία πρώτη επαφή με τη δημοσιότητα.

Επίσης μίλησε με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για τον Γιώργο Μαρίνο, τονίζοντας πόσο πολύ τον στήριξε επαγγελματικά, ενώ παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει ένα αφιέρωμα στον ίδιο.

Μάλιστα, χαρακτήρισε "ηρωική" την κίνηση του Γιώργου Μαρίνου να πει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος, "ειδικά τότε", ενώ αποκάλυψε και ένα περιστατικό κατά το οποίο έδιωξε θεατή μετά από ομοφοβικό σχόλιο.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στους γονείς του που έζησαν μαζί πενήντα χρόνια και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πατέρα του τον οποίο θαυμάζει καθώς όπως είπε ό,τι έπιανε, γινόταν χρυσός.

Η κουβέντα κάποια στιγμή πήγε και στην πρόσφατη μεγάλη επιτυχία που είχε στο θέατρο Άλσος, όπου και ανέβασε 50 παραστάσεις κατά τις οποίες είχε στο πλευρό του την Άντζελα Δημητρίου.

Αυτή ήταν και η στιγμή που ο ίδιος λύγισε και με δάκρυα στα μάτια εξέφρασε την απεριόριστη αγάπη που της έχει την οποία θαυμάζει για τον αγώνα που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας της χωρίς να τη βοηθήσει κανείς.

Τάκης Ζαχαράτος και Γρηγόρης Αρναούτογλου φυσικά αναφέρθηκαν και στο "Ελλάδα έχεις Tαλέντο" αλλά και στο πόσο ωραία περνάνε στα γυρίσματα.

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικός Βιασμός – Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η περιγραφή της 24χρονης (βίντεο)

Γέρακας: Κατέρρευσε οικοδομή (εικόνες)

Κορονοϊός: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 157 σημεία