“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: Ο Τάκης Ζαχαράτος στα παρασκήνια πριν την πρεμιέρα (εικόνες)

Το Νο1 επιτυχημένο ψυχαγωγικό σόου στον κόσμο επιστρέφει στον ANT1, στο κανάλι που πρώτο το έφερε στην Ελλάδα, και θα είναι συναρπαστικό, τολμηρό, επικίνδυνο, συγκινητικό και γεμάτο φαντασία!

Ψυχή, πάθος, δύναμη, έκφραση, όνειρο! Το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 8 Ιανουαρίου, στις 20:00, και έφτασε η μεγάλη στιγμή για όσους θέλουν να κάνουν τη διαφορά!

Τα φώτα του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» ανάβουν το Σάββατο 8 Ιανουαρίου, στις 20:00, και η σκηνή γεμίζει από έμπνευση, θετική ενέργεια, χιούμορ, ανταγωνισμό, επιβράβευση, αλλά και διαγωνιζόμενους που θα μας καθηλώσουν και θα μας εκπλήξουν! Ένα απολαυστικό ταξίδι ξεκινά, με σκοπό την ανάδειξη του μεγάλου νικητή, ο οποίος θα κερδίσει τον τίτλο, αλλά και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Στις καρέκλες της κριτικής επιτροπής του διασημότερου σόου στον πλανήτη κάθονται τέσσερα ξεχωριστά πρόσωπα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα θα δίνουν το πράσινο φως στους συμμετέχοντες. Πόσα ΝΑΙ και πόσα ΟΧΙ θα πουν; Ποια ταλέντα θα τους εντυπωσιάσουν;

Στο τιμόνι της παρουσίασης, θα είναι ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος, ένα εκρηκτικό δίδυμο με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας, που θα δώσει μία απολαυστική νότα στο βραβευμένο οικογενειακό σόου.

ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ, ΟΜΩΣ, ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΑΤΟ;

Γεννήθηκε στην Πάτρα και μετράει περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στην showbiz. Η μεγαλύτερη δραματική σχολή που έβγαλε, όπως ο ίδιος δηλώνει, ήταν το κομμωτήριο στο οποίο εργαζόταν, καθώς γνώρισε πολλούς ανθρώπους που τον ενέπνευσαν. Δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς γυμναστική, ενώ σιχαίνεται τις ταμπέλες και τις ταυτότητες στους ανθρώπους. Είναι φύσει αισιόδοξο άτομο και όνειρό του είναι να αποκτήσει μια βέσπα και να κάνει βόλτες όποτε το θελήσει. Πήρε το βάπτισμα του κινηματογράφου ως ηθοποιός στην ταινία «Πάνω κάτω και πλαγίως» του Μιχάλη Κακογιάννη. Στις μουσικές παραστάσεις του έχει συνεργαστεί με εξαιρετικούς σκηνοθέτες, συνθέτες και χορογράφους, έχει συμμετάσχει επίσης ως guest star σε πολλά σίριαλ, ενώ έχει κάνει και αρκετές δισκογραφικές δουλειές. Το 2008 πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη παράσταση «Σεσουάρ για δολοφόνους», ενώ το 2009 στην κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά «Η χαρτοπαίκτρα», ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο. Στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» ο Τάκης Ζαχαράτος θα αναζητήσει τους πρωταγωνιστές του αύριο στη σκηνή!

