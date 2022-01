Κοινωνία

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: πολυεγκαυματίας είναι σε λήθαργο επί 6 μήνες!

Μετά την μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 55χρονος πολυεγκαυματίας.

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τον Αύγουστο στη Βαρυμπόμπη, εκτός από δύο νεκρούς και χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους και σπιτιών, άφησε πίσω της και μία τραγική ιστορία.

Ο Πέτρος Μανιάς, είναι πολυεγκαυματίας που από εκείνη την ημέρα παλεύει για τη ζωή του έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, τα τρία του παιδιά και βρίσκεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του νοσοκομείου Κ.Α.Τ.

Η σύζυγος του 55χρονου, παραχώρησε συνέντευξη στο Έθνος και μίλησε για τις τραγικές στιγμές που βιώνουν και για την καθημερινή μάχη που δίνει ο σύζυγός της.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ξεκινώντας: «Πρώτον για να στείλω ένα μήνυμα προς όλους, την κοινωνία, τους πολιτικούς, ακόμα και προς την ίδια την οικογένεια μου πως ο Πέτρος Μανιάς είναι ένας ήρωας. Είναι ένας ήρωας όχι μόνο διότι εδώ και 170 ημέρες νικάει τον θάνατο, αλλά επειδή την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς άφησε το σπίτι του που κινδύνευε και έτρεξε για να βοηθήσει φίλους και συνανθρώπους του που βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Δεύτερον διότι μετά από σχεδόν έξι μήνες τα προβλήματα της επιβίωσης μας πνίγουν και κάνω έκκληση για βοήθεια στις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Τρίτον διότι θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και μέσα από την ψυχή μου όσους μας έχουν συμπαραστασταθεί σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που δεν έχει τέλος...»

Στη συνέχεια περιγράφει το πώς ο άνδρας της τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να βοηθήσει όσους είχαν ανάγκη: «Οταν αναζωπυρώθηκε το μέτωπο και έκαιγε τα πάντα στο Τατόι και στο Κατσιμίδι έφυγε με τον γιο μας Κωνσταντίνο, για να πάνε να βοηθήσουν τις ομάδες πυρόσβεσης. Οι φλόγες στο μεταξύ έκαιγαν πάνω από τα κεφάλια μας, στο δάσος πάνω από τις Αφίδνες και ερχόταν προς το σπίτι μας. Ο Πέτρος όμως κοίταζε τους άλλους που είχαν μεγαλύτερο πρόβλημα. Ευτυχώς όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν στο βουνό έδιωξε το παιδί και του είπε να γυρίσει για ασφάλεια στο σπίτι μας... Μόλις έπεσε το βράδυ η φωτιά άρχισε να κατεβαίνει προς τις Αφίδνες και ερχόταν προς το σπίτι μας. Διαισθανόμουν πως θα γίνει μεγάλο κακό. Επέστρεψε το παιδί και προσωρινά ησύχασα. Η πυρκαγιά έκαιγε τα πάντα. Έκαιγε ακόμα και ο αέρας. Τότε χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο Πέτρος. Με τρεμάμενη φωνή μου λέει "μας πηγαίνουν νοσοκομείο, έχουμε καεί". Τρελάθηκα. Μέσα στον πανικό έδιωξα τα τρία παιδιά μας να φύγουν στο δρόμο προς τον Μαραθώνα για να σωθούν. Παράτησα το σπίτι και έφυγα αμέσως για το ΚΑΤ. Όταν έφτασα στο νοσοκομείο είδα τον Πέτρο ελάχιστα όταν τον μετέφεραν γρήγορα με το φορείο. Αυτό ήταν. Έπαθα σοκ... Δεν περίμενα να δω τέτοια εικόνα... Δεν ήταν ο Πέτρος που ήξερα... Από εκείνη τη στιγμή και κάθε μέρα δυστυχώς η κατάσταση του γινόταν ολοένα και χειρότερη διότι πάθαινε διαρκώς μολύνσεις και σηπτικά σοκ».

Και συνέχισε: «Τον έβαλαν αμέσως στην εντατική και λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων σε όλο του το σώμα και κυρίως στο στόμα και στο αναπνευστικό σύστημα τον έβαλαν σε τεχνητό κώμα μέχρι 13 Οκτωβρίου. Του έκαναν τραχειοτομή. Μετά τον μετέφεραν στη μονάδα εγκαυμάτων και αργότερα στη ΜΑΦ που παραμένει μέχρι σήμερα, σχεδόν έξι μήνες μετά το συμβάν. Έχει κάνει τρία βαριά χειρουργεία και έχει πάρει πολλά μοσχεύματα στα χέρια. Έχει επιπλοκές στα νεφρά, σχεδόν σε όλα τα όργανα, στο δέρμα, παντού. Έχει αντιμετωπίσει σοβαρές λοιμώξεις στα πνευμόνια, στο συκώτι, στο στομάχι και στο έντερο. Δεν σας κρύβω πως πολλές φορές ο γιατρός του Αλέξανδρος Λισιώτης σήκωσε τα χέρια ψηλά αλλά την ίδια ώρα το πάλευε κιόλας να τον σώσει. Είναι θαύμα ότι ζει ο Πέτρος. Είναι απόδειξη πως θέλει να ζήσει και για αυτό ελπίζουμε όλοι. Η πιο σοβαρή περίπτωση ήταν η μόλυνση από έναν μύκητα στο αίμα. Λόγω των προβλημάτων στα νεφρά ο γιατρός έπαυσε να του χορηγεί παυσίπονα. Αντιλαμβάνεστε πως οι πόνοι ήταν αφόρητοι. Δεν αξίζει ο Πέτρος μου να περνάει αυτά τα βασανιστήρια... και δεν είναι μόνο αυτά...».

Μετά από μία μικρή βελτίωση που γέμισε ελπίδα του δικού του ανθρώπους, η υγεία του άτυχου άνδρα που όπως ανέφερε η σύζυγος του είχε άριστη φυσική κατάσταση, επιβαρύνθηκε εκ νέου: «Προπαραμονή των Χριστουγέννων έπαθε πάλι ένα σηπτικό σοκ. Μπήκε εκτάκτως χειρουργείο γιατί είχε τρυπήσει το έντερο του. Επιβεβαιώθηκαν πάλι οι ανησυχίες του γιατρού. Εφτιαχνε το ένα όργανο, χαλούσε το άλλο. Λύνεται το ένα πρόβλημα και ανοίγουν άλλα προβλήματα. Αυτό συμβαίνει με τους πολυεγκαυμάτιες όπως μου έχει πει ο γιατρός που έχει μεγάλη εμπειρία από 13 πολυτραυματίες από την πυρκαγιά στο Μάτι. Από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι σήμερα ο Πέτρος μου είναι σε λήθαργο. Δε μπορείς να το πεις κώμα. Είναι σε λήθαργο και η κατάσταση του επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Ο γιατρός με το νοσηλευτικό προσωπικό παλεύουν αλλά η κατάσταση είναι δύσκολη».

Η κ. Δήμητρα, μίλησε μεταξύ άλλων και για τις τύψεις που έχει ο γιος της καθώς δεν μπόρεσε να τον βοηθήσει αλλά αναφέρθηκε και στο πώς τραυματίστηκε ο σύζυγός της: «είχαν τρέξει σε βοήθεια και γύριζαν από το Κατσιμίδι προς την Δροσοπηγή μέσω της οδού Ναυσικάς. Στη διασταύρωση της οδού Ναυσικάς με την οδό Χαράς ο οδηγός του αυτοκινήτου Στέλιος Κλαπάκης έκανε δεξιά με σκοπό να διασχίσει την οδό Χαράς ώστε να βγει στο ξέφωτο που βρίσκεται στο παρατηρητήριο στη διασταύρωση Χαράς και Κυκλαμίνων. Το μικρό τζιπάκι του Κλαπάκη που είχε μετατραπεί σε όχημα πυρασφάλειας και έφερε μικρή δεξαμενή νερού με αντλία, κάθονταν συνοδηγός ο Δημήτρης Βέκιος. Στριμωγμένος πίσω από τα δύο καθίσματα ήταν ο Πέτρος Μανιάς καθώς το όχημα δεν ήταν διπλοκάμπινο. Πίσω από το όχημα έρχονταν με μοτοσυκλέτα ο Θανάσης Μανιάς, αδελφός του Πέτρου. Λόγω του πυκνού καπνού, της μηδενικής ορατότητας και των υψηλών θερμοκρασιών το αυτοκίνητο δεν άντεξε στα περίπου 500 μέτρα που είχε να διανύσει μέχρι το ξέφωτο... Ο δρόμος είχε μία μεγάλη κατηφόρα και μία μεγάλη ανηφόρα. Έπρεπε να περάσουν γρήγορα μέσα από το ρέμα που φλέγονταν. Κατά μία εκδοχή λόγω των καπνών και της έλλειψης οξυγόνου η μηχανή έσβησε στην ανηφόρα. Κατά άλλη εκδοχή λόγω κακής ορατότητας έπεσε πάνω σε ένα πεύκο που φλέγονταν σε ένα δύσκολο σημείο που ο δρόμος στενεύει και κάνει αριστερή ανηφορική στροφή. Αποτέλεσμα ήταν να σπάσουν τα τζάμια του αυτοκινήτου και οι τεράστιες φλόγες να ορμήξουν μέσα στην καμπίνα. Ο Πέτρος Μανιάς εγκλωβίστηκε μέσα στην καμπίνα για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να καταφέρει να βγει πάνω από τα καθίσματα. Αυτή η μικρή καθυστέρηση πιθανότατα να στάθηκε μοιραία. Για καλή τους τύχη όλοι βρήκαν καταφύγιο σε ένα γιαπί που ήταν τσιμέντα. Εβαλαν μπλούζες στο πρόσωπο και στο στόμα αλλά το κακό είχε γίνει...»

