Ριάνα: Ποζάρει με “καυτά” εσώρουχα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου!

Η τραγουδίστρια ποζάρει με τα πιο καυτά εσώρουχα και καθηλώνει άνδρες και γυναίκες...

Η Rihanna μας έχει τη λύση για το καλύτερο δώρο προς τον αγαπημένο μας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου! Η γνωστή 33χρονη τραγουδίστρια ποζάρει με τα πιο καυτά εσώρουχα από το brand της “Savage x Fenty” και έχει καθηλώσει γυναίκες και άνδρες.

Μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram η Rihanna μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της θαυμαστές μερικές εντυπωσιακές φωτογραφίες και αναμφίβολα έχει κερδίσει τα βλέμματα!

