ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή

Νέα δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την αναγγελία βλαβών έθεσε σε λειτουργία ο ΔΕΔΔΗΕ.

Νέα δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την αναγγελία βλαβών έθεσε σε λειτουργία ο ΔΕΔΔΗΕ, ενόψει και της κακοκαρίας "Ελπίδα" πυο πλήττει απο την Παρασκευή περιοχές της Ελλάδας.

Πρόκειται για τον αριθμό 800 400 4000 που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και δέχεται κλήσεις χωρίς χρέωση τόσο από κινητό όσο και από σταθερό τηλέφωνο.

Υπενθυμίζεται ότι πέρα από την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσα από το www.deddie.gr να διεκπεραιώσουν ένα πολύ μεγάλο εύρος αιτημάτων τους, για παράδειγμα από αίτηση για έλεγχο μετρητή, μέχρι νέα σύνδεση και αίτημα χορήγησης νυχτερινού μετρητή. Για τη διευκόλυνσή τους, μπορούν να ολοκληρώσουν ταχύτερα τα αιτήματά τους με την καθοδήγηση του ψηφιακού βοηθού (chat bot).

Επιπλέον, για αναγγελία βλάβης, πέρα από τη σχετική εφαρμογή στο site, οι πολίτες μπορούν να κατεβάσουν το mobile app του ΔΕΔΔΗΕ (για iOS και Android) και να καταχωρήσουν τη βλάβη τους από το κινητό τους τηλέφωνο, μέσα σε λίγα λεπτά.

«Η πλήρης ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών, αποτελεί πάγια δέσμευση του ΔΕΔΔΗΕ, με γνώμονα τη βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών και την απλοποίηση όλων των διαδικασιών για την ταχύτερη ικανοποίηση των αιτημάτων τους», αναφέρει ο Διαχειριστής.

