“Το Πρωινό” - Τζιόβας για Φιλιππίδη: ευτυχώς θα “μιλήσει” η Δικαιοσύνη (βίντεο)

Τι λέει ο ηθοποιός για τον σύντομο γάμο του, τον Δημήτρη Λιγνάδη, την περιπέτεια με τον κορονοϊό και την καταγγελία για ομαδικό βιασμό στην Θεσσαλονίκη

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Παρασκευή ο Ορέστης Τζιόβας.

Ο ηθοποιός μίλησε στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα για την περιπέτεια του με τον κορονοϊό και την νοσηλεία του σε νοσοκομείο για 7 ημέρες, μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της αναπνοής του, αλλά και για τον σύντομο γάμο του, που διήρκεσε περίπου έναν χρόνο.

«Ο καθένας πρέπει να τιμωρείται για τις πράξεις του», είπε ο Ορέστης Τζιόβας για τους Πέτρο Φιλιππίδη και Δημήτρη Λιγνάδη, προσθέτοντας πως «ευτυχώς η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης» και εκτιμώντας ότι σε κάθε περίπτωση, δεν θα μπορέσουν οι δύο καλλιτέχνες αν επιστρέψουν στο θέατρο, λόγω και της άρνησης συνεργασίας από τους ανθρώπους του χώρου, αλλά και της απόρριψης τους από το κοινό.

Ερωτηθείς γιατί δεν μιλούσαν τόσα χρόνια δημοσίως οι ηθοποιοί, για την άσχημη συμπεριφορά συναδέλφων τους, στην διάρκεια προβών και παραστάσεων των παραστάσεων, ο Ορέστης Τζιόβας είπε πως «υπάρχει μια «πατριαρχία» και στις δουλειές πχ. ο σκηνοθέτης είναι πάνω από όλους, μπορεί να λέει ότι θέλει και το δεχόμαστε, γιατί θέλουμε να έχουμε και αύριο δουλειά. Αλλά η κακή συμπεριφορά, δεν ήταν κάτι τόσο χοντρό όπως ο βιασμός, αλλά δεν υπήρχε τότε και το κίνημα ώστε να μιλούν όλοι».

Ακόμη, ο Ορέστης Τζιόβας, μίλησε για την συμμετοχή του σε τηλεοπτική σειρά, αλλά και την νέα παράσταση στην οποία θα πάρει μέρος, ενώ σχολίασε και την πολύκροτη υπόθεση με την καταγγελία για ομαδικό βιασμό 24χρονης στην Θεσσαλονίκη.

Παρακολουθήστε την συνέντευξη του Ορέστη Τζιόβα στον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά, στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό»:





