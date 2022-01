Κοινωνία

Missing alert: Αγωνία για την εξαφάνιση 39χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Στις 14/1/2022, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης ο Μπεκαούρι (επ.) Ζβιάντι (ον.), 39 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Μπεκαούρι (επ.) Ζβιάντι (ον.) στις 21/1/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μπεκαούρι (επ.) Ζβιάντι (ον.) έχει ύψος 1.80 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο φούτερ, μαύρη μπλούζα και παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στη Δράμα για ταινία - υπερπαραγωγή

Αγρίνιο - Κορονοϊός: μάνα και παιδιά πέθαναν μέσα σε λίγους μήνες!

ΕΟΔΥ για Όμικρον 2: εισαγόμενα τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα