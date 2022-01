Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης - Δικηγόρος ιερέα: το κορίτσι έχει ψυχολογικά προβλήματα (βίντεο)

Τι δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση, τα στοιχεία της δικογραφίας και την οικογενειακή κατάσταση του κληρικού.

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πορνογραφικού υλικού, δεν υπάρχει το παραμικρό που να αποδεικνύει ότι υπήρξε μεταξύ του ιερέα και της ανήλικης? βιασμός ή ερωτική σχέση. Δεν υπάρχει ούτε μια φωτογραφία ούτε ένα μήνυμα ούτε το παραμικρό στοιχείο. Εάν υπήρχαν μηνύματα, το κορίτσι δεν θα είχε κρατήσει ένα μήνυμα για ένα ραντεβού ή μια φωτογραφία;», υποστήριξε ο συνήγορος του ιερέα που συνελήφθη για βιασμό ανήλικης κατ΄ εξακολούθηση και πορνογραφία.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος συμπλήρωσε πως «εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο που καταγγέλλει η ανήλικη, είναι κατακριτέο και πρέπει να πληρώσει ο ιερέας. Ο ιερέας αρνείται την κατηγορία».

«Εάν του έστειλε ερωτικό μήνυμα το κορίτσι, θα έπρεπε ο ιερέας να το είχε συνετίσει και να ενημερώσει τους γονείς του. Ο ιερέας είναι πρότυπο της ελληνικής κοινωνίας. Όμως, εάν φθάσαμε στο σημείο για ίδιον όφελος να καταγγέλλει ο οποιοσδήποτε έναν ιερέα, τότε πάλι κάτι δεν πάει καλά», συμπλήρωσε.

Ο συνήγορος του ιερέα, σε βάρους του οποίου μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, φέρονται να έχουν γίνει τουλάχιστον ακόμη δύο καταγγελίες, επανέλαβε πολλάκις πως «δεν υπάρχει ούτε ένα μήνυμα, δεν υπάρχει ούτε μια μαρτυρία εκτός από της ανήλικης», ενώ σχετικά με το κορίτσι είπε πως «ο ιερέας από την πλευρά του μου έχει εκθέσει ότι το κορίτσι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν. Είμαι υπερασπιστής και οφείλω να περάσω στον κόσμο την δική του άποψη».

«Είναι ένας λαϊκός ιερέας, που είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά με την παπαδιά. Έχει ιερέα πατέρα και ιερέα αδελφό και μου είναι αδιανόητο ότι έχει κάνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για όσα λέει το κορίτσι. Εάν υπάρχει βάση σε όσα λέει η ανήλικη, υπάρχει ενδεχόμενο να αποχωρήσω και από την υπεράσπιση του», σημείωσε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

