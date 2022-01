Αθλητικά

Australian Open: ο Τσιτσιπάς στους “16” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από έναν αγώνα που “μαγνήτισε“ το ενδιαφέρον των φιλάθλων, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων για δύο ώρες και 45 λεπτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στους «16» Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη, καθώς επικράτησε με 6-3, 7-5, 6-7(2), 6-4 του Γάλλου, Μπενουά Περ.

Στο πρώτο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε break στο δεύτερο γκέιμ, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς στην συνέχεια οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους, με τον Τσιτσιπά να φθάνει στο 6-3, μετά από 33 λεπτά.

Σε ανάλογο πλαίσιο, εξελίχθηκε και το δεύτερο σετ με τους Τσιτσιπά και Περ να υπερασπίζονται επιτυχώς το σερβίς τους. Μέχρι το 11ο γκέιμ, όταν o Τσιτσιπάς έκανε το καθοριστικό break και πήρε σαφές προβάδισμα για την νίκη, με 7-5 σε 49 λεπτά.

Ο Περ, ο οποίος κατέχει την 56η θέση στην κατάταξη της ATP, δεν είχε να χάσει κάτι και μπήκε στο κορτ -για το τρίτο σετ- πιό επιθετικά. Ετσι, αφού κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του χωρίς απώλεια, όπως έκανε και ο «Ttsitsifast», οδήγησε το σετ στο tie brak, όπου ο Γάλλος ήταν πιό ψύχραιμος και πιό αποτελεσματικός, με αποτέλεσμα να μειώσει σε 2-1 με 7-6(2) μετά από 50 λεπτά.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε στο τέταρτο σετ. Οι δύο τενίστες πήγαιναν «χέρι-χέρι», καθώς κατακτούσαν τα γκέιμ στο σερβίς τους, προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους, οι οποίοι ανταπέδιδαν με έντονα χειροκροτήματα και επιδοκιμασίες. Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 3-2, 4-3 και 5-4, για να κάνει το καθοριστικό break και να πάρει την σημαντική νίκη-πρόκριση, σε 33 λεπτά.

Hey Siri, tell @steftsitsipas he's into the fourth round at #AO2022 ??



The world No.4 defeats Benoit Paire 6-3 7-5 6-7(2) 6-4 to secure a spot in the second week of the #AusOpen. pic.twitter.com/gFpwWbaYh6 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2022

Στον επόμενο γύρο, ο Τσιτσιπάς θ΄ αντιμετωπίσει τον Αμερικανό, Τέϊλορ Φριτζ (Νο 22 στον κόσμο), ο οποίος έκανε την έκπληξη και άφησε εκτός συνέχειας, τον Ισπανό, Μπαουτίστα Αγκούτ (Νο 18), επικρατώντας με εντυπωσιακή ανατροπή (6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3).

Στις καθιερωμένες δηλώσεις, μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο «Tsitsifast», τόνισε: «Είμαι χαρούμενος που νίκησα. Ο Μπενουά είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς αντιπάλους και διαθέτει πολύ ταλέντο. Είναι σημαντική η νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος που την πέτυχα και την μοιράστηκα με τον κόσμο», ενώ αναφερόμενος στον επόμενο αντίπαλο του, τον Αμερικανό, Τέϊλορ Φριτζ, επεσήμανε: «Με τον Τέιλορ μοιραζόμαστε τα courts από μικρή ηλικία. Είναι ένας αντίπαλος που βελτιώνεται συνεχώς και πρέπει να βγάλω το καλύτερο μου παιχνίδι και τον καλύτερο μου εαυτό για να τον νικήσω».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Τον βρήκαν νεκρό οι φίλοι του

Βιασμός ανήλικης - Δικηγόρος ιερέα: το κορίτσι έχει ψυχολογικά προβλήματα (βίντεο)

Ομαδικός βιασμός - Ζιώγας: η Γεωργία “έσπασε” το… “ατού” των βιαστών (βίντεο)