Αθλητικά

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η “Ένωση” με ανατροπή το ντέρμπι των “Δικεφάλων”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με άμυνα…. από ατσάλι στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα.

Η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου έκανε τη διαφορά για την ΑΕΚ, η οποία επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Α1 Ανδρών/Basket League, θριαμβεύοντας στο ντέρμπι των «Δικεφάλων».

Η Ένωση επικράτησε με 72-67 του ΠΑΟΚ στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, για την 13η αγωνιστική, ισορροπώντας σε 6-6 το ρεκόρ της (5η θέση) και υποχρεώνοντας τους Θεσσαλονικείς στην τέταρτη εκτός έδρας ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις και στην έβδομη στο σύνολο (ρεκόρ 4-7, 11η θέση).

Μετά τη δυνατή μονομαχία που προέκυψε στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ ήταν αυτή που εξαργύρωσε στο τρίτο δεκάλεπτο την εξαιρετική άμυνα της και χτυπώντας στην επίθεση κοντά στο καλάθι έτρεξε επιμέρους σκορ 25-10, εξασφαλίζοντας στο φινάλε της περιόδου μία διψήφια διαφορά (61-51 στο 30΄).

Με την άμυνα να συνεχίζει να υπερλειτουργεί, αλλά την παραγωγικότητα να μην ακολουθεί, η Ένωση είδε τον ΠΑΟΚ να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής (68-65 στο 38΄), παρά τα λάθη και την αστοχία του.

Ωστόσο, το λέι απ του Χάμερ έδωσε «αέρα» στην ΑΕΚ, οι Θεσσαλονικείς υπέπεσαν σε διαδοχικά νέα λάθη και ο Γκρίφιν «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του από τη γραμμή των ελευθέρων βολών στα 29΄΄ για τη λήξη (72-65).

Με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ ο Ίαν Χάμερ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος της ρακέτας για την Ένωση, η οποία βρήκε πολύτιμες λύσεις και από τους Έρικ Γκρίφιν (15π., 9ρ.), Γιάννη Κουζέλογλου (14π., 7ρ.). Από τον ΠΑΟΚ, που τα... έσπασε από τα 6.75 (6/23τρ.), ξεχώρισε ο Μάρβιν Τζόουνς με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 36-41, 61-51, 72-67

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Φούφης - Τσολάκος - Πουρσανίδης Κ..

ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 11 (1), Φλιώνης 10 (2), Ράουτινς, Μαυροειδής 2, Χάμερ 17 (1), Πετρόπουλος 3 (1), Φιλιππάκος, Γκρίφιν Ε. 15 (2), Καρλής, Κουζέλογλου 14.

ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Λαβν 12, Ντι Λέο 8 (2), Μάντζαρης 11 (3), Τζόουνς 16, Γιάνκοβιτς 2, Ρίβερς 4, Λι 9, Χριστοδούλου, Γκρίφιν Μ. 5 (1), Καμπερίδης, Τολιόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: αρνήθηκε να πληρώσει και επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Νόβακ Τζόκοβιτς: Σε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο μετά την απέλαση

Άγιος Δημήτριος: παιδάκι χάθηκε από σχολείο