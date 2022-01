Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ελπίδα”: Συμβουλές για οδηγούς και πεζούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συστήνεται με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

Με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις, παγετός, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λπ.), από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα οι υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, για τη λήψη μέτρων και την παροχή οποιασδήποτε αναγκαίας συνδρομής, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, για την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Για τον λόγο αυτό συστήνεται στους πολίτες να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί εφόσον χρειαστεί να μετακινηθούν και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.



Παράλληλα υπενθυμίζονται χρήσιμες συμβουλές για ανάλογες καταστάσεις και ειδικότερα:

Οι οδηγοί:

• Να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου, αν πρόκειται να μετακινηθούν.

• Να φροντίζουν το όχημά τους να έχει αντιολισθητικές αλυσίδες.

• Να χρησιμοποιούν πάντα τις αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός, κ.λπ.).

• Να φορούν πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

• Να ελέγχουν την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου τους.

• Να φροντίζουν ώστε να είναι εφοδιασμένοι με αρκετά καύσιμα.

• Να μειώνουν ταχύτητα και να αφήνουν αρκετή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα για να μπορούν να σταματήσουν με ασφάλεια.

• Να μη φρενάρουν απότομα γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτραπούν της πορείας τους. Με τον ίδιο τρόπο να λειτουργούν και όταν πρόκειται να επιταχύνουν ή να στρίψουν.

• Να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας για να γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί, ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα.

• Να διατηρούν τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός τους πάντα καθαρούς.

• Να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα για να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του οχήματός τους.

• Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διασχίζουν γέφυρες, ανισόπεδες διαβάσεις και δρόμους που δεν είναι πολυσύχναστοι.

• Αν οδηγούν σε επαρχιακό δρόμο, να αποφεύγουν τους χιονισμένους χωματόδρομους.

• Να έχουν στο νου τους ότι ενδεχομένως να χρειαστεί πολύ μεγαλύτερος χρόνος για να ακινητοποιήσουν το όχημά τους όταν οδηγούν σε παγωμένο δρόμο.

Οι πεζοί:

• Να περπατούν με μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές και νυκτερινές ώρες, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δρόμοι να είναι παγωμένοι.

• Να φροντίσουν να φορούν τα κατάλληλα υποδήματα όταν πρόκειται να μετακινηθούν.

• Να προτιμούν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

• Να αποφεύγουν να περπατούν στα τμήματα των δρόμων και των πεζοδρομίων όπου υπάρχει παγετός.

Περισσότερες συμβουλές και οδηγίες για την οδική ασφάλεια, λόγω κακοκαιρίας και έντονων καιρικών φαινομένων, είναι διαθέσιμες σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Επιπλέον, στο ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας υπάρχει και αναλυτική - επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με διακοπές -απαγορεύσεις κυκλοφορίας, χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων κ.λπ. λόγω καιρικών φαινομένων, για όλη την επικράτεια.

Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω των υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, θα ενημερώνει συνεχώς για τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και συστήνει στους πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.

Νέα ευρεία συντονιστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενόψει του δεύτερου κύματος της κακοκαιρίας «Ελπίδα», καθώς από αύριο, Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα, με πυκνές χιονοπτώσεις και παγετό σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου και συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστος Τριαντόπουλος, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης, o Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργιος Χατζημάρκος, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λέσβου, Πανάγος Κουφέλος, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου.

Επιπλέον, έλαβαν μέρος o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο Διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), Υποστράτηγος Σπύρος Βαρσάμης, ο Υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας, Ελευθέριος Γκαρίλας, o Διοικητής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Σπυρίδων Λάσκος και ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, έγινε αναλυτική ενημέρωση των συμμετεχόντων από τον Διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρο Κολυδά, για την πορεία της κακοκαιρίας, καθώς και ενημέρωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιο Μάνο και από τους εκπροσώπους των παραχωρησιούχων διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, Μορέας ΑΕ, Νέα Οδός ΑΕ / Κεντρική Οδός ΑΕ, Ολυμπία Οδός ΑΕ, Αττική Οδός ΑΕ) για τα μέχρι τώρα μικρής έκτασης προβλήματα που αντιμετώπισαν επιτυχώς, καθώς και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ενόψει του δεύτερου κύματος της κακοκαιρίας.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός κ. Στυλιανίδης ανέφερε:

«Αγαπητοί μου συμπολίτες,

Πριν από λίγο ολοκληρώσαμε μια ευρεία συντονιστική σύσκεψη με συμμετοχή όλων των φορέων της χώρας που ασχολούνται με την Πολιτική Προστασία. Σε αυτή την συντονιστική σύσκεψη συμμετείχαν οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, οι εταιρίες που διαχειρίζονται τους αυτοκινητόδρομους της χώρας και βέβαια, ο ΔΕΔΔΗΕ. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, για την άψογη συνεργασία και την οικοδόμηση συνεργειών σε αυτό το δύσκολο καιρικό φαινόμενο που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διήμερο. Όλοι είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Είμαστε σε επαγρύπνηση για να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΜΥ, αύριο Δευτέρα, αλλά και την Τρίτη αναμένουμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα με πρωτόγνωρες πυκνές χιονοπτώσεις σε περιοχές της χώρας όπου, συνήθως, δεν έχουμε ανάλογα καιρικά φαινόμενα. Προβλέπεται ότι σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, σε ανατολική Στερεά Ελλάδα και στην Αττική, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, θα έχουμε τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα και πυκνές χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα στα βόρεια της χώρας θα αρχίσουν από αργά απόψε το βράδυ. Γι’ αυτό ανεξαρτήτως του καιρού αυτή τη στιγμή, όλοι πρέπει να ξέρουν ότι ενδέχεται απρόοπτη αλλαγή του καιρού στην περιοχή τους. Ιδιαίτερα για την Αττική και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα από την αρχική εκτίμηση των μετεωρολόγων, δηλαδή από νωρίς το μεσημέρι, αύριο Δευτέρα.

Τα θέματα που μας απασχόλησαν σε αυτή την σύσκεψη, εκτός από την ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού και το που βρισκόμαστε σε επίπεδο προετοιμασίας-ετοιμότητας, ήταν τρία. Η λειτουργία των σχολείων, η δυνατότητα των δυνάμεων που διαχειρίζονται τους αυτοκινητόδρομους να τους κρατήσουν ανοιχτούς, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της χώρας, η λειτουργικότητά της, καθώς και η διασφάλιση ότι παντού, ακόμη και στο πιο μικρό χωριό, δεν θα έχουμε προβλήματα με την ηλεκτροδότηση.

Σε σχέση με την λειτουργία των σχολείων: Γίνεται συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης και όπως αντιλαμβάνεστε οι αποφάσεις θα ληφθούν κατά περίπτωση. Όπως είναι γνωστό, τις αποφάσεις για την λειτουργία των σχολείων θα τις λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού. Για αυτό και στην Αττική αυτή τη στιγμή διεξάγεται σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους για να ληφθούν οι αποφάσεις με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Σε ό,τι αφορά περιοχές της Εύβοιας, Σποράδες αλλά και νησιά των Κυκλάδων, έχουν ήδη παρθεί αποφάσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και ορισμένα σχολεία ή ακόμη και όλα τα σχολεία σε κάποιες περιοχές, θα μείνουν κλειστά για το επόμενο διήμερο. Οι γονείς θα ενημερωθούν από τα μέσα ενημέρωσης για τις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι σαφές ότι όπου δεν λειτουργήσουν τα σχολεία θα υπάρξει τηλεκπαίδευση. Το έχει προετοιμάσει ήδη το Υπουργείο Παιδείας και η τηλεκπαίδευση θα συνεχίσει, όπως έχει ήδη γίνει πάρα πολλές φορές και κατά την περίοδο της πανδημίας.

Είπα και πριν ότι για την Αττική, θα ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις στο πλαίσιο της σύσκεψης μεταξύ του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων. Από πλευράς Πολιτικής Προστασίας, αιτιολογούμε αυτές τις αποφάσεις για τα σχολεία στη βάση δύο κύριων λόγων: Πρώτον, είναι δεδομένο από την ενημέρωση των μετεωρολόγων ότι τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν ενώ τα παιδιά θα βρίσκονται ήδη στα σχολεία και σε αυτή την περίπτωση, θα καθίσταται δύσκολη και ενδεχομένως επικίνδυνη η επιστροφή τους στο σπίτι. Τα φαινόμενα θα εμφανιστούν δηλαδή αύριο μέσα στην ημέρα κατά την ώρα κατά την ώρα λειτουργίας των σχολείων. Ο δεύτερος παράγοντας βέβαια, είναι η πανδημία, καθώς τα παράθυρα των σχολείων πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και τις επόμενες μέρες θα έχουμε όντως πολύ δυνατό ψύχος και σε κάποιες περιπτώσεις, παγετό. Επαναλαμβάνω όμως ότι η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Αττικής σε συνέχεια σύσκεψης με τους Δήμους, η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα.

Δεύτερο σημείο: οι μετακινήσεις. Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση για τις επόμενες 48 ώρες. Η απότομη αλλαγή του καιρού πρέπει να μας προβληματίσει πολύ στις μετακινήσεις μας, γιατί μπορεί να φύγουμε από το σπίτι μας με αίθριο καιρό, αλλά όταν θα επιστρέφουμε να είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες. Επίσης, απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες των περιοχών όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες.

Για τους αυτοκινητόδρομους: Θα γίνει μεγάλη προσπάθεια ώστε να παραμείνουν ανοιχτοί, ώστε να συνεχίσει η χώρα να λειτουργεί, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Από τη σύσκεψη, φάνηκε ότι η στενή συνεργασία των εταιρειών διαχείρισης των αυτοκινητόδρομων και της Τροχαίας, θα μας βοηθήσει ώστε να μην κλείσει ούτε λεπτό ένας εθνικός δρόμος, ένας αυτοκινητόδρομος. Εάν παρ' ελπίδα αυτό συμβεί, οι πολίτες θα έχουν άμεση ενημέρωση για περιορισμό της κίνησης κι εδώ αναφέρομαι κυρίως στα βαρέα οχήματα. Στην περίπτωση των βαρέων οχημάτων, επαναλαμβάνω, Τροχαία και εταιρείες διαχείρισης εγγυώνται ότι μπορούν να διαχειριστούν το φαινόμενο και να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Εντούτοις, ειδικά για τα βαρέα οχήματα, συστήνουμε, σε όσους σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τον οδικό άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης, να χρησιμοποιήσουν άλλους ανάλογους αυτοκινητόδρομους, παραδείγματος χάριν την Ολυμπία και Ιονία Οδό, έτσι ώστε να αποφύγουν κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα. Η σύσταση για τα βαρέα οχήματα είναι ισχυρή καθώς πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία οποιαδήποτε εκτροπή ενός βαρέος οχήματος μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Ένα τέτοιο συμβάν δημιουργεί πολλές φορές ανυπέρβλητα προβλήματα.

Επίσης, οι οδηγοί Ι.Χ. οχημάτων που σχεδιάζουν να μετακινηθούν στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες. Η Αστυνομία, αναλόγως της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων, δεν θα επιτρέπει σε οχήματα δίχως αντιολισθητικές αλυσίδες να εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο.

Το τρίτο θέμα που συζητήσαμε στη σύσκεψη ήταν η ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα: Με τις προσπάθειες του ΔΕΔΔΗΕ αυτές τις δύο μέρες - αν και τα φαινόμενα δεν ήταν τόσο έντονα - δεν υπήρξαν ούτε μικρά χωριά που να έμειναν έστω και για λίγο χωρίς ρεύμα. Μόνο στην Εύβοια και στην Άνδρο και είχαμε μια πολύ μικρής διάρκειας διακοπή ρεύματος που αποκαταστάθηκε άμεσα. Με τη συνεχή συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ του Υπουργείου μας, της Πολιτικής Προστασίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Περιφερειών, των Δήμων και του ΔΕΔΔΗΕ, πιστεύουμε ότι θα έχουμε άμεση αποκατάσταση την ηλεκτροδότησης παντού, όπου και αν σημειωθούν προβλήματα. Ενημερώνουμε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε πολλές περιοχές της χώρας κοπές δέντρων και κλαδιών γύρω από τους πυλώνες μεταφοράς ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ και άλλες υπηρεσίες, ενώ, κι εδώ είναι μία ειδική περίπτωση, έχει υπάρξει ειδική πρόνοια ώστε οι σεισμόπληκτες περιοχές όπως το Αρκαλοχώρι στην Κρήτη, να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι μέσω του 112, θα σταλεί όπου κριθεί απαραίτητο μήνυμα προς τους πολίτες με τις απαραίτητες οδηγίες και συστάσεις για τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σημ: εστάλη ήδη σε Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα, Εύβοια, βόρειες Κυκλάδες και Λήμνο).

Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο διήμερο. Χρειάζεται από όλους προσοχή και εγρήγορση. Θερμή παράκληση: ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Είμαι πεπεισμένος ότι με σωστή συνεργασία όλων των φορέων, τη βοήθεια των πολιτών, θα μπορέσουμε να μειώσουμε, αν είναι δυνατόν στο ελάχιστο, τις επιπτώσεις από αυτήν την κακοκαιρία. Έχω δηλώσει κατ' επανάληψη αυτές τις μέρες ότι η χώρα διαθέτει ένα εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις και πιστεύω για μία ακόμη φορά, αυτό θα επιβεβαιωθεί απολύτως.

Δείτε το video της δήλωσης: : https://bit.ly/3qVDwEd

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι συναρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για άμεση επέμβασή τους σε περίπτωση ανάγκης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα και με το Γενικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «Βορέας».

Επιπλέον, λειτουργούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που αναμένεται να πλήξει η κακοκαιρία, Ενιαία Συντονιστικά Κέντρα, με συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας των περιοχών όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα (Αττική, Μαγνησία, Εύβοια και Σκύρο, Βοιωτία, Κυκλάδες) βρίσκονται σε επιφυλακή με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα.

Επίσης, σημειώνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει, επίσης, θέσει στη διάθεσή των πολιτών δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για αναγγελίες βλαβών (800 400 4000).

Σε συνέχεια των σχετικών προβλέψεων, επαναλαμβάνουμε προς τους πολίτες έκκληση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις κατά τις επόμενες 48 ώρες και να ακολουθούν πιστά τις εξής βασικές οδηγίες:

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας"

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για:

Χιονοπτώσεις και παγετό: https://bit.ly/3Ixicee

Καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους:https://bit.ly/3qLNZSy

Ασφαλή θέρμανση: https://bit.ly/3qRkIFR

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρό καιρικό σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα από τη Δευτέρα (24/1/2022). Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της βόρειας και της ανατολικής Ελλάδας καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και οι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά.

Πιο αναλυτικά:

1) Χαμηλές θερμοκρασίες:

Επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές και οι μέγιστες τιμές τους δε θα ξεπεράσουν τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα ο παγετός θα είναι ισχυρός και ειδικά στην κεντρική και τη βόρεια χώρα τοπικά ολικός.

2) Χιονοπτώσεις:

Α) τη Δευτέρα 24/1/2022 οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν και θα είναι τοπικά πυκνές αρχικά στο Κεντρικό και το Βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και βαθμιαία στην Ανατολική Πελοπόννησο και σε όλο το νότιο Αιγαίο μέχρι την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Κατά διαστήματα χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Δ) την Τρίτη 25/1/2022 τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση στη βόρεια χώρα, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα συνεχιστούν οι πυκνές χιονοπτώσεις.

3) Θυελλώδεις Άνεμοι:

Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατούν στην Ανατολική Ελλάδα και κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ).

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός – Θεσσαλονίκη: Πολιτική κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ

“Ελπίδα” - Κεραμέως: κατάργηση και συγχωνεύσεις για Τμήματα ΑΕΙ

“Ελπίδα” - Σχολεία : Που θα είναι κλειστά την Δευτέρα (βίντεο)

Νέα ευρεία συντονιστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας